29/09/2018 a las 06:00

Mira que me dijo mi madre: no te metas en líos , di lo que la gente quiere escuchar aunque no tenga mucho sentido pero no te busques problemas.

Pero no, lo llevo en la sangre y ha saltado la tecla cuando me entero que varios “técnicos y técnicas “ han presentado un plan para que en un plazo de 50 años todos los ayuntamientos de Navarra presten sus servicios en euskera .

He nacido en Pamplona y he asistido a clases iniciales de euskera en una academia que hubo en la

Etiquetas Euskera

Selección DN+