Mentiras arriesgadas

26/09/2018 a las 06:00

Lo mejor, sin duda, de la “nueva política” es que se ha elevado y ¡mucho! el listón de exigencia a los políticos y sobre todo, que en nuestro país las mentiras ¡por fin! no se toleran. A la ministra de Justicia le está ocurriendo lo que a sus compañeros dimitidos: que ha mentido, reiteradamente, sobre su relación con ese tipo escurridizo y peligroso que, inicialmente dijo no conocer tal vez porque era un secreto a voces que, el comisario José Manuel Villarejo no era trigo limpio.

Selección DN+