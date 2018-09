Actualizada 17/09/2018 a las 13:56

Tengo tres hijos. Soy hombre. Y además soy psicoterapeuta. Todo esto por orden de certeza. Al menos la certeza que me ha dejado este largo, en algunos momentos memorable y en otros desastroso, verano con niños. A veces les digo a mis pacientes que, si tienen dudas de lo bien o mal que lo están haciendo como padres, muy mal no lo están haciendo. Un mal padre no se plantea estas cosas. Y me lo suelo repetir a mí mismo pues sin duda ha sido un verano difícil; con hartazgo, cansancio, demasiad

Selección DN+