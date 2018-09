09/09/2018 a las 06:00

Uno de los episodios más descacharrantes y reveladores de la inacabable tragicomedia catalana lo protagonizó Jordi Sánchez poco después de ingresar en la cárcel. A Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, le habían puesto en una celda con un preso de confianza; uno de esos que se porta bien, no arma bulla, vigila al recién llegado para que no se haga pupa, etc. El caso es que el preso de confianza consideró que una cosa es cumplir pena de prisión, y otra muy distinta padec

Selección DN+