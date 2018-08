    Opinión

22/08/2018 a las 06:00

Los hechos ocurridos tras el desalojo y posterior reokupación del palacio de Rozalejo, en el Casco Viejo de Pamplona, van a pasar a la historia de Navarra como uno de los mayores esperpentos políticos de nuestra comunidad. Pero más allá del análisis político que lo harán las personas que lo tengan que hacer, me gustaría poner el foco; en una faceta que no mucha gente valora excepto quien la siente; me refiero a la confianza en nuestras instituciones por parte de quien nos gobierna. Es

Etiquetas Gustavo Galarreta

Selección DN+