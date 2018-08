12/08/2018 a las 06:00

Seguramente no sea más que un brindis al sol, pero la mera insinuación ya invita a la reflexión. FremantleMedia medita poner en marcha un 'reboot' televisivo de 'Los vigilantes de la playa', aquella serie de los años noventa que nos hizo soñar con ir a tostarnos sobre la arena californiana, no tanto por aquello de regresar con un bronceado perfecto sino por el anhelo de que una guapa socorrista nos salvase de morir ahogados. En realidad llevan tiempo jugando con la idea y si no la pusieron ya en marcha fue por el fiasco que resultó ser la adaptación cinematográfica que comandó Dwayne Johnson. Claro que aquella se las traía. Pase lo de ver a 'La Roca' transformado en una suerte de hipermusculado Mitch Buchannon del siglo XXI, pero ya lo del melindroso Zach Efron como el nuevo Matt Brody era demasiado.



El tono de la película era caricaturesco. Cierto es que también lo era en el fondo el original, con esos milagrosos rescates que desafiaban todas las leyes de la naturaleza, máxime cuando tenían que hacerlos socorristas embutidas en unos trajes que ni les dejaban respirar por aquello de explotar al máximo sus curvas. Eran otros tiempos. Hoy hubiesen vituperado a los productores por machistas. Pero tenía su encanto. ¿Cómo explicar si no que la serie sobreviviese once temporadas y facturase 242 capítulos que, por cierto, acaban de ser remasterizados en HD a fin de dotarlos de vida nueva? Lo que se dice hacerles un boca a boca.



Y es que de ahí viene precisamente el nuevo impulso al proyecto de un 'reboot'. Todo vuelve. Ahí está la bruja Sabrina, de la que Netflix estrenará su versión oscura en un par de meses con la hija de Don Draper en 'Mad Men' como protagonista. O 'ALF', el alienígena al que Warner Bros planea traer de regreso a la Tierra desde Melmac para pavor de los gatos de todo el planeta. Si aquel peludo ser retorna a nuestras vidas, ¿por qué no esos esculturales socorristas que elevaron la temperatura de toda una generación?

