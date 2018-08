11/08/2018 a las 06:00

La exhumación del general de tan alta graduación que fue llamado “Generalísimo” ha hecho crecer las visitas al Valle de los Caídos, donde por cierto, no están todos los que cayeron, sino aproximadamente la mitad, y eso según quien los cuente. Lo cierto es que las visitas han aumentado y en el mes de julio pasado llegaron al 49% más. Cuelgamuros se ha convertido en un centro de atracción turística, pero nadie sabe todavía si algunos van para comprobar que el difunto sigue allí o para ver si lo han trasladado.

Eso de no dejar que los muertos descansen en paz es una de nuestras tradiciones históricas. Mientras, Quim Torra sigue asegurando que no aceptará que lo que él llama “causa farsante” prosiga su aventura. Ciertamente, en ningún país europeo los exiliados están en prisión, pero no es menos verdadero que tampoco en ellos se ha producido una guerra civil de las mismas peculiaridades que la nuestra.

“¿Es España tan católica como se dice o menos obediente al Papa que otros países? En Estados Unidos, el rechazo a la pena de muerte no convence a casi nadie. O dicho de otra manera, los amigos de matar son más numerosos. El sueño de un Gobierno Mundial es tan remoto que no desvela ni a los más insomnes, aunque más del 20% de la población de Estados Unidos se declara católica. La dictadura del número, que Borges calificó como “abuso de la estadística”, se impone en el mundo, Quim Torra avisa de que se niega a recibir “sentencias de escarmiento” y Carles Puigdemont dice que la República Catalana ha derrotado a la Monarquía del 155. Pronto para saberlo, porque el combate no ha hecho más que empezar.

Selección DN+