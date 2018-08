03/08/2018 a las 06:00

'Jake, el perro. Finn, el humano'. Cuando tu casa está repleta de juguetes, aprendes rápido nombres inútiles de personajes maravillosos. Mi hijo se fijó muy pronto en las dos figuras que decoran nuestra estantería con forma de fantasma de Pac-Man. Me traje a los protagonistas de 'Hora de Aventuras' de la vez que estuvimos en la Comic-Con de San Diego, una de esas mecas frikis que hay que visitar, al menos, una vez en la vida. Y mientras él, mi hijo, repite los sonidos 'Yeik' y 'Fin', su padre, yo, imagino los sábados que están por venir en los que nos sentaremos, juntos, a ver los dibujos animados. Me muero de ganas de tener una excusa racional para ver 'Hora de aventuras'.



Así estaba, viajando en el tiempo, cuando una idea se estrelló contra mi cabeza: qué veré con mis hijos. O, mejor dicho, qué querré ver con mis hijos. ¿Qué series de televisión de todas esas que deglutimos a diario como si fueran el maná de los dioses perdurarán más allá de la próxima temporada? ¿Estamos consumiendo series que nunca trascenderán? ¿Series que nunca querríamos volver a ver? Demonios, ¿estamos perdiendo el tiempo? Una cosa es segura: es terriblemente probable que hayas empezado a ver una serie que fue cancelada antes de terminar. Y mientras el número de series que queremos ver se multiplica exponencialmente cada día, el tiempo disponible se reduce al mismo ritmo. No es posible ver todo eso que nos dicen que hay que ver. En mi caso, tengo una lista escrita a mano con series pendientes. Dejando que reposen lo suficiente, descubres que la mayoría de títulos no merecen el esfuerzo y los tachas antes de empezar. ¿Qué veré con mis hijos? Las series que retumban; las series que supieron acabar; las series que pretendían contar algo desde el principio. Dudo mucho que veamos juntos algo como 'The Walking Dead'. No porque me disguste, sino porque es muy probable que exista una serie tipo 'The Walking Dead' mucho mejor dentro de 15 años (o la misma). Con Walter, Draper, Adama, Tony y McNulty, sin embargo, volvería las veces que hiciera falta. Primero, Jake y Finn. Mi hijo ya se sabe los nombres. Ahora, los dos juntos, tenemos que enseñárselos a su hermana.

