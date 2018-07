26/07/2018 a las 06:00

No solamente admirada, casi diría que conmovida me quedé al conocer la noticia. A lo mejor ha llegado el momento de mirar el mundo de otra manera. Vamos, que no es tan malo como decíamos, porque de no ser así, de qué íbamos a llegar a un resultado tan satisfactorio, tan esperanzador, tan gratificante... Hasta las autoridades competentes han dicho que vamos mejorando, que el personal se va concienciando acerca de sus deberes y que ya se respira el espíritu responsable de los ciudadanos. Se

