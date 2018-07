22/07/2018 a las 06:00

El triunfalismo del señor Asirón al valorar los últimos sanfermines de este mandato provoca, entre otros sentimientos y reflexiones, cierta ternura por su empecinamiento casi infantil en hacernos creer que han sido los mejores de la historia, y que por fin, se han recuperado unas fiestas en las que, hasta ahora, y por culpa de UPN, valía todo.



Piensa este señor que los ciudadanos no se han enterado de la violenta actuación de la gente de su entorno al introducir pancartas e ikurriñas en el chupinazo, abriéndose paso a golpes y codazos (provocando peligrosísimas peleas en semejante tumulto) y pasando por encima de los que habían llegado con suficiente antelación para tener un sitio. Piensa que no se han enterado del horror “full-time” que durante 24 horas al día ha machacado a los vecinos de la plaza de Recoletas (incluidas las monjas de clausura y la parroquia de San Lorenzo), también por parte de la gente de su entorno. Piensa que tampoco se han enterado del tradicional acoso a los componentes de la procesión en la calle Curia, con los habituales insultos, aunque quizás con menos escupitajos y golpes (¡que mejoría!), también, vuelvo a insistir, por parte de la gente de su entorno.



En estos sanfermines, en los que por lo visto ya no vale todo, hemos visto cómo se partía la crisma y se iba derecho al hospital el tradicional individuo que, para ofensa de la mayoría de los pamploneses, se disfraza de San Fermín y se sube a la hornacina de la cuesta de Santo Domingo.



Es todo tan bonito y ha salido tan bien que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha informado de que se han realizado 4.604 viajes menos en villavesa. Este si es un dato relevante que mueve a la reflexión, sobre todo cuando hasta el año pasado el número de viajeros iba al alza. Un 2,6 % menos cuando las dificultades de acceso se han incrementado notablemente (recordemos la infame anulación del aparcamiento de Salesianos).



Tan bonito es que, el consumo de agua, según datos también de la Mancomunidad, ha caído en el entorno festivo un 3.15 %, con una caída global en los últimos 5 años del 6,48 %. Otro dato lamentablemente relevante. Nos dirá el señor alcalde que en San Fermín se beben otras cosas y que es gracias al vaso reutilizable, solo que este vaso se lava y sustituye al vaso desechable, que no se lava. Y además, en el lugar emblemático para la utilización de este vaso, la plaza de toros, los recicladores de vidrio, también por información de la Mancomunidad, estaban encantados.



Y sigue siendo tan bonito que, pese a que las ocupaciones hoteleras en la ciudad se han mantenido a duras penas con reservas de última hora, las de la comarca se han derrumbado 10 puntos, un verdadero desastre si consideramos que ya el año pasado habían sufrido un considerable bajón.



Tan bonito ha terminado todo que incluso algún sindicato de la Policía Foral se ha desmarcado del desmesurado triunfalismo del alcalde.



Y el último dato. Ha bajado la recogida de residuos en 86.540 kilos, no debido a la menor asistencia de visitantes, por supuesto que no. Ha sido debido al vaso reutilizable. Pero miren la cuenta que cualquier ciudadano puede hacer. Dice el ínclito que se han puesto en circulación 600.000 vasos que, como se usan 5 veces, han sustituido a 3.000.000 de vasos desechables. Me he tomado la molestia de averiguar el peso de un vaso desechable. 7,1 gramos. Es decir, suponiendo que ninguno de los vasos reutilizables haya acabado en la basura, ni se haya utilizado 5 veces (cosa harto probable) esto significarían 21.300 kilos. Hasta los 86.400 ¿qué, señor alcalde? Ya veremos cuando se hagan públicos los datos de los lavados y vasos recuperados.



¿No será que los sanfermines 2018 han sido un fracaso en cuanto a visitantes, y que probablemente lo hayan sido, no solo por el mundial de fútbol sino por la pésima imagen que este ex cuatripartito se ha empeñado en dar al mundo entero, poniendo de relieve solo los aspectos negativos de nuestra fiesta?



¿No será que, debido precisamente a eso, están perdiendo fuerza como motor de la economía de Pamplona y su comarca, con la consiguiente reducción de oferta laboral e ingresos económicos?



¿No será que su gestión está resultando nefasta (o no tanto si lo que pretende es convertir los sanfermines en unas fiestas de pueblo) y está perjudicando notablemente a la ciudad?



Eso sí, alguna ventaja tiene. Debido a la notable bajada de corredores en el encierro, reflejo del bajón general, hemos podido disfrutar de magníficas carreras. No todo ha sido tan malo.



Juan José Echeverría Iriarte es concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona.

Selección DN+