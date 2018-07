Lo que pasa con la criada

A mí no me molesta ni me enfada la violencia de la segunda temporada de 'El cuento de la criada', como no me molestaba ni me enfadaba la que había en la primera tanda de episodios. Es una serie que relata la violencia que se ejerce sobre la mujer. No espero de ella que incluya 'sketches'. Lo digo porque es algo que ha generado debates y polémicas en los dos últimos meses. Mi problema con lo nuevo de la serie de Hulu es que en ocasiones la encuentro poco valiente y tramposa. Entiendo que a veces haya que tirar de ese recurso de hacer creer al espectador que algo (terrible) va a ocurrir, mantenerle en tensión, provocarle un disgusto continuado, para al final echarse atrás y que la sangre no llegue al río. Si pasa una vez el espectador respira tranquilo, pero cuando se convierte en una costumbre es posible que provoque rabia.

Y este año en 'El cuento de la criada' está ocurriendo a menudo. Quienes no vayan al día con esta ficción americana deberían dejar ahora de leer este artículo. Porque me voy a quejar (en forma de spoiler) de que en varios episodios nos hayan inducido a pensar que Offred iba a perder el niño que lleva dentro. Pero en los instantes finales la criada ha conseguido siempre salvar la vida de su retoño. En el último capítulo emitido hasta ahora se produjo el parto en unas condiciones lamentables, que hacían presagiar que no iba a llegar a buen puerto. Pero llegó, por tremendamente inverosímil que parezca.

Tal vez 'El cuento de la criada' haya tenido miedo a ser cruel, sádica, fatídica y haya optado por el camino del medio, una alternativa más cobarde y decepcionante, porque se traiciona a sí misma, porque incumple sus premisas, porque resulta más increíble. O tal vez es consciente de su éxito y desea estirar el relato (hay confirmada una tercera parte). Quedan dos entregas para terminar la temporada y esperemos que corrija el tiro, porque es una serie que pese a todo sigue mostrando aciertos, goza de una estética embaucadora y conecta tristemente con noticias de actualidad (la política de Trump se lo pone fácil). Queremos reconciliarnos.

