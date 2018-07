La llegada del verano nos invita a los seriéfilos a hacer balance de lo visto en los últimos meses para quedarnos con lo mejor y lo peor del primer semestre del año. Los hay que acuden a esas listas que suelen elaborarse en enero sobre los estrenos más esperados para cotejar qué producciones dieron la de cal y cuáles la de arena. Otros simplemente nos limitamos a tirar de memoria para analizar sorpresas y decepciones de este periodo.



En cuanto a los estrenos, seguramente lo más interesante esté por llegar. 'Heridas abiertas', que HBO incorporará a su catálogo en julio, o 'Castle Rock', que Hulu pondrá a disposición del espectador también este mes, me generan más expectativas que cuantas producciones han tenido su puesta de largo desde las campanadas. La presencia de Amy Adams en una historia basada en un intrigante relato de Gillian Flynn, en el caso de la primera, y el oficio del siempre solvente J.J. Abrams para resumir el fascinante universo de Stephen King en la segunda son, a priori, suficientes avales para superar el desencanto que me produjeron, por citar sólo un par, 'The Terror' o '9-1-1'.



Claro que no todo han sido vanas ilusiones. Las hay que me engancharon sin esperarlo. Fue el caso de 'Broken' y 'Algo en que creer (Ride upon the Storm)', dos aproximaciones muy diversas a las tribulaciones del clero. También de 'Deep State', un vibrante thriller de Fox que invita a meditar sobre el mundo en que vivimos, o 'The Disappearance', una miniserie sobre la desaparición de un menor que pasó Calle 13. Y qué decir del refrescante soplo que aportaron 'Prisioneras' o 'Stella Blómkvist', llegadas ambas de la pequeña pero pujante Islandia.



Con todo, lo mejor fueron las nuevas entregas de 'Madam Secretary', 'Homeland', 'The Americans' o 'Nashville'. De esta última apuro los últimos capítulos con la delectación con que se paladea un buen vino. A la serie protagonizada por Matthew Rhys y Keri Russell ya dije adiós con la satisfacción de haber degustado un producto redondo de principio a fin.

