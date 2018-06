Se me hace difícil pensar en un país del mundo en el que el jefe del Estado no pueda entrar en una parte de su territorio, ni recibir homenajes en el mismo, ni protagonizar allí un acto institucional. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Girona, Cataluña, cuyo ayuntamiento, pretextando no sé qué obras, ha impedido la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Girona, que desde hace nueve años viene produciéndose en este mes de junio, en el que tanto está cambiando España

