He hablado en varias ocasiones, en estas líneas, sobre 'El cuento de la criada', la distopía que describe una república (la de Gilead) en la que las mujeres pierden sus derechos y solo son valoradas en función de su capacidad de reproducción. Así las más fértiles se convierten en criadas a las que se encomienda engendrar a los hijos de las familias adineradas. La ficción se estrenó el año pasado en un momento sociopolítico convulso en Estados Unidos, con un Trump triunfante soltando perlas e impulsando leyes que muchos -y muchas, sobre todo- denunciaban como pasos atrás en la sociedad norteamericana. Y la serie, por supuesto, invitaba a hacer lecturas sobre esta situación. Curiosamente la producción se basaba en una novela que Margaret Atwood publicó en 1985, pero que sorprende por la vigencia que mantiene. Más allá de su fondo estaba su forma. Elisabeth Moss, que ya nos encandiló por su papel de Peggy Olson en 'Mad Men', brillaba como protagonista de esta historia, dando vida a una de las criadas, Offred, a la que arrebatan su hija y la encomiendan dar descendencia a uno de los comandantes de la república. No hubo palmarés que no premiase a la actriz y que no distinguiese a la serie por su guión o su fotografía, entre sus muchas virtudes. Hace apenas dos meses se estrenó la segunda tanda de capítulos, esta vez sin el apoyo de un libro detrás y con el reto de mantener el nivel de los primeros episodios. Y aunque aún quedan entregas por emitirse ya se puede decir que ha conseguido mantener el pulso y el interés, ahondando en los orígenes de Gilead. 'El cuento de la criada' es de visionado obligatorio. Si no la han visto, háganlo. Es una producción de Hulu, pero en España la distribuye HBO.



Esta noche Antena 3 la estrena en abierto. Tal vez tenga la tentación de verla allí. Allá usted, aténgase a las consecuencias. De momento emite dos episodios de golpe, pero no descarte que en semanas sucesivas llegue a ofrecer tres a la vez (ya lo hizo hace nada con 'El asesinato de Versace') o que la postergue a la madrugada en caso de que no tenga éxito. Hemos perdido la confianza al trato a las series extranjeras en las cadenas generalistas.

