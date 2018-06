El barco está llegando a puerto, me dice mi amigo filósofo, sorbiendo el café calentito para soportar esta primavera atípica. Se refiere al Aquarius que llega con más de seiscientos inmigrantes, flanqueado por dos barcos de guerra italianos. Seis ministerios han trabajado para el recibimiento. Tocan a 100 por ministro. Un ministro en casos así, en realidad, no se sabe si ayuda o molesta, digo. Él me mira. Dice que se trata es un ejemplo de confusión entre ética y política. Como le conozco le pido que sea breve. Una cosa es la ética que nos impulsa a socorrer a quien está en un apuro, explica y otra cosa lo que afecta a lo colectivo, al bien de todos, a lo público. Ahí juega otros principios: lo posible, lo oportuno, el cálculo de las consecuencias. Socorrer a un barco en el mar al que no dejan atracar (no un barco a la deriva, pues navegaba, aclara) es una obligación ética. Pero seguir acogiendo barcos por razones éticas sería desastroso, crearía un montón de problemas: desempleo, marginación, enfrentamientos, populismo. Acabaría con el estado de bienestar. Traer ese barco además es una señal para los traficantes de seres humanos. Me mira un momento, pero no digo nada. Con ética, en realidad, no se puede gobernar, dice con cara de quien ha encontrado una frase brillante, provocativa. Lo cierto, me digo, es que lo ético no sería quitar solo las concertinas, sino derruir la valla de Melilla y dejar pasar a todos los que esperan hace tiempo en el monte Gurugú. A todos los que vengan detrás. Sin embargo, ni este ningún gobierno lo va a hacer. Sacrificamos la ética por la pura supervivencia. Todo esto está muy bien, le digo, pero ¿qué hacemos con el barco si en Italia no lo quieren ni ver? Se necesitaba un gesto. Allí han acogido barcos mucho tiempo, dice, y ahora tienen un partido xenófobo en el gobierno. Eso prueba lo que digo. No es que desembarquen aquí o allá, sino que Europa tome alguna postura. No se puede -concluye- dejar en manos de la ética, lo que debe arreglar la política. Pienso en las mujeres del barco cantando, y en lo caprichoso de la suerte que navega entre tantos obstáculos.

Etiquetas Inmigración

