La Torre de Babel en guiri y en 'castellaldún'

“Las niñas eran bello”, me dijo el hombre. De pelo rubio, de piel rosa, con las erres patinadoras. Lo miré y me llené de amor. Nadie habla mejor que un guiri. Él me sonrió y yo me enternecí sin esa superioridad cazurra del que se cree dueño de un idioma. Acabábamos de escuchar a un coro en la plaza y sus palabras me elevaron. Sus palabras erróneas. Como un ensalmo. Esa frase mal construida superaba las convenciones mundanas y se acercaba al poema, a la oración, a la rebeldía. No h

