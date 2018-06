De todas las cosas buenas y no tan buenas que se derivan de ser padres, hay una que me parece muy interesante y es la capacidad para ser flexibles y adaptarnos a los cambios que supone la aparición de los hijos en nuestras vidas. Creo no equivocarme si afirmo que todos los padres descubrimos muy pronto que, con los niños, lo que vale y funciona hoy no es garantía de que perdure en el tiempo, ya que pronto otra circunstancia nos obligará a modificar las rutinas que acabábamos de instaurar.

