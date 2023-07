La casa prefabricada pensada para no molestar a tus vecinos por 15.000 euros

Las viviendas prefabricadas se han puesto de moda. Son una opción para quienes quieren añadir metros a su casa con jardín o para instalarlas en un terreno sin tener que esperar a los largos plazos de la construcción de una casa convencional. Para los que necesitan sumar metros a su vivienda, hay casetas prefabricadas muy básicas que pueden encontrarse en Amazon por menos de 2.000 euros, pero a partir de 10.000 euros pueden comprarse ya casas prefabricadas llamadas a ser utilizadas como vivienda.

Las reticencias a la hora de colocar una casa prefabricada en el jardín de una vivienda son las molestias que puedan ocasionar a los vecinos de las casas colindantes debido al volumen de la estructura. Para solventar este inconveniente, la casa de madera Stefan 3 está diseñada con una altura total menor a lo habitual, aunque sus 2,3 metros interiores no suponen ningún riesgo para las personas, ya que con ese tamaño no es necesario andar agachado. La ventaja de esta altura reducida de 2,6 metros en el exterior y su cubierta plana es que puede ubicarse junto a la valla que separa las parcelas, porque la casa no se verá desde el otro lado y no molestará a los vecinos.

La estructura tiene un superficie interior de 27 metros cuadros. El espacio se reparte en un salón comedor de 20 m2 y dos estancias más pequeñas, una donde se coloca el baño completo, con ducha, inodoro y lavabo, y otra, de 4,53 m2, en la que se puede amueblar un dormitorio.

Casetas de Jardín 24

El kit estándar incluye tablones de pared con 70 mm de grosor, puertas y ventanas con acristalamiento doble, sistemas oscilobatientes, tablas de suelo extra gruesas de 28 mm y tablas de techo de 18 mm, además de todas las fijaciones y piezas necesarias para su montaje. Cabe destacar que las piezas de madera están hechas de abeto nórdico de alta calidad.

Con una garantía de fábrica de cinco años, desde la web casetasdejardin24.es informan de que el montaje se realiza en un par de días, aunque el plazo de entrega actual está entre las 4 y 8 semanas. Su precio, sin incluir gastos de envío, es de 15.800 euros.