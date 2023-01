Testimonios de la rehabilitación en Navarra: "Este verano de tanto calor hemos tenido 7 grados menos"

Las ayudas públicas a la rehabilitación de viviendas en Navarra se sitúan actualmente en hasta 50 millones de euros al año, según informa en una nota el Gobierno foral. De estos, la mitad aportados por el Gobierno de Navarra y el resto de los fondos europeos Next Generation que otorgó a la Comunidad Foral 70 millones a invertir entre los años 21, 22 y 23.

El Plan Biziberri / Navarra Rehabilita, activado por el departamento que dirige el vicepresidente José Mª Aierdi, detalla seis tipos de rehabilitaciones que se pueden beneficiar de subvenciones: ayudas permanentes de viviendas y edificios (reparación, mejora y adecuación), para las envolventes térmicas, rehabilitaciones en el ámbito rural, trabajos en eficiencia energética en viviendas, rehabilitación de edificios y regeneración urbana en el ámbito de los barrios. Además, existen otros programas de ayudas complementarios para la retirada de amianto de las construcciones y otras exenciones y deducciones fiscales.

Desde 2014 se han multiplicado por 4 el número de viviendas rehabilitadas con subvenciones del Gobierno de Navarra, hasta alcanzar su techo en este recién finalizado 2022, año récord con 6.624 viviendas reformadas, lo que supone un 20% de las cifras alcanzadas en el conjunto del Estado.

Con una ligera caída en 2020 y 2021 por la pandemia, durante 2022 se ha vuelto a superar la inversión total en proyectos de rehabilitación, con casi 83 millones de euros movilizados, que ha sido subvencionada en más de un 35%, lo que se traduce en 29,6 millones en ayudas del Gobierno foral.

TESTIMONIOS A PIE DE OBRA

En este proceso intervienen profesionales de arquitectura, de administración de fincas, gestores de fincas urbanas y, especialmente, el vecindario.

Ignacio Celaya vive en la Agrupación de Orvina 3, en el barrio pamplonés de la Txantrea, una comunidad de 704 viviendas repartidas en 5 manzanas y un total de 23 portales. Estos meses se están finalizando las obras de la fachada de los últimos bloques en renovar su envolvente térmica.

Algunas personas, como es su caso, ya finalizaron la reforma de su casa en 2021 y han podido comprobar, termómetro en mano, los beneficios de la obra: “En invierno no baja tanto la temperatura. Antes necesitábamos enviar el agua de la calefacción a 60-70 grados; ahora, con calentarla a 50 grados estamos a igual temperatura en las casas. Y, en verano, el termómetro no ha subido de 24 o 25 grados”.

Roberto Chagoyen, residente en el barrio de Lourdes de Tudela, recomienda acometer una reforma integral del edificio de viviendas. “Yo al que me pregunta, algún vecino del barrio, ya le digo que van a notar la mejoría bastante. Vivo en el último piso y, este verano, con el calor que ha hecho, hemos tenido 7 grados menos en casa. Se ha notado mucho el tejado nuevo que pusieron”. Chagoyen también subraya la colaboración de la ORVE de Tudela, que se ha coordinado con personal técnico de NASUVINSA, en el desarrollo de la obra.

Miguel Ángel Díaz, uno de los socios del estudio DG Arquitectura junto a Elena Chavarri, y gerente de Construcciones Díaz García S.L. (DGC), conoce bien la doble faceta de la rehabilitación. Como arquitecto, Díaz ha diseñado la reforma integral en las comunidades de C/ Mugazuri 4, 6 y 8 y C/ Azoz 1, 5, 7 y 9, C/ Fermín Daoiz 2, 4 y 6 y C/ Cildoz 2, en la Txantrea, y como constructor, ha ejecutado las obras de rehabilitación de C/ Azoz 6 y 8, C/ Cildoz 3, Avda. Villava 16, 18, 20 y 22 y C/ Villafranca 4, en el citado barrio pamplonés.

Más allá del rejuvenecimiento de los edificios, Díaz incide en un aspecto asociado, le renovación de la trama urbana que suele producirse tras la reforma. “Tengo un ejemplo brutal, como es la Colonia San Miguel, en la Txantrea. De 10 portales se han rehabilitado los 10, trabajado en la accesibilidad de 5 y en otras infraestructuras como acometidas de luz, etc. pero es que unas mejoras piden otras y se han peatonalizado 2 calles, renovado y colocado mobiliario urbano…”

“EL CAMINO ES LA REHABILITACIÓN”

El papel de los profesionales de la administración de fincas urbanas es esencial en los procesos de reforma: reunir la información y explicar el proyecto al vecindario, gestionar las ayudas, coordinar y ejecutar los pagos. Ellas y ellos son el pilar de la reforma proceso, puesto que están en contacto con las tres partes: vecindario, empresa constructora, personal técnico de NASUVINSA y, en su caso, entidades bancarias.

Peio Mendía es uno de los socios de la Administración de Fincas SanzMendía y preside la asociación que agrupa a este colectivo profesional en Navarra.

“El camino es la rehabilitación. Las casas tienen que durar muchos años y tener varios propietarios porque no se puede seguir edificando”, explica. Respecto a los beneficios de una reforma en el aislamiento térmico de los edificios, Mendía asegura que “Más allá del ahorro energético, que nosotros cuantificamos en un 40%, vemos una mejoría en el confort de la vivienda, una temperatura más natural y agradable”.

Respecto al impulso a la rehabilitación, echa de menos una mayor determinación en las administraciones: “Creemos que hay que marcar unos objetivos de eficiencia, con unas fechas muy claras, saber cuándo tu casa tiene que cumplir unos requisitos como pasa con las emisiones de los coches o las bombillas. Que la gente tenga claro qué va a suceder si no cumple los objetivos de manera que el vecino sea responsable de su vivienda, también de lo que contamina”.

Por su parte, Guillermo Jiménez, responsable de la administración de fincas Urbanitas, reconoce que “los edificios han quedado prácticamente nuevos. Son procesos largos, pero con resultados muy recomendables para viviendas de 40-50 años a los que se da una solución a nivel global”.