Construcción Iñigo Eugui: "Si no sube el precio no se hará vivienda protegida porque no es viable" Íñigo Eugui está desde 2004 al frente de la constructora que fundaron su padre, Joaquín Eugui, y Antonio Erro. Con más de 50 personas a su cargo, se afana por mantener intacto el carácter familiar y la armonía de antaño. Pide a los políticos soluciones que les permitan desarrollar vivienda protegida, un problema, lamenta, que la nueva normativa no resuelve

