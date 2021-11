Tafalla: obra nueva y rehabilitación en la zona centro

59 viviendas frente a las 31 que se contabilizaron en el primer semestre de 2020. Así, habrá que ver cuáles son los datos de venta con que finaliza este año para poder establecer una comparativa frente a las 77 vendidas en 2020 -un año atípico debido a la pandemia- y las 103 ventas que se registraron en el año 2019. La situación actual del mercado inmobiliario en la Zona Media tiende a estabilizarse. La tendencia “claramente alcista” que se ha podido ver en el primer semestre de este año se encuentra en estos momentos ya estabilizada. Así lo constata Verónica Olcoz, responsable de OLK Gestión, en Tafalla . Según datos del Ministerio de Fomento, en la ciudad del Cidacos en el primer semestre de este año se han vendidoen el primer semestre de 2020. Así, habrá que ver cuáles son los datos de venta con que finaliza este año para poder establecer una comparativa frente a las 77 vendidas en 2020 -un año atípico debido a la pandemia- y las 103 ventas que se registraron en el año 2019.

La pandemia modificó las necesidades de los compradores de viviendas que priorizaron el buscar espacios ajardinados y terrazas y durante el primer semestre de este año las ventas de este tipo de inmuebles sufrieron un crecimiento exponencial. “Y por lo tanto, la oferta de este tipo de viviendas que a su vez tenían precios más ajustados actualmente es muy reducida”, indica Olcoz. La vivienda de segunda mano, añade, experimentó en ese periodo una subida de precios pero actualmente se ha estabilizado. “Si bien la demanda de viviendas con una tipología concreta y determinada que facilita una rentabilidad de inversión para alquiler o que sus características brindan la disponibilidad para uso inmediato es superior a la oferta actual”, indica.

En lo que a compra de inmuebles para rehabilitar se refiere, ahora mismo se encuentra estancada y el mercado, expone Olcoz, se decanta por aquellas viviendas que puedan tener una utilización inmediata y que las posibles reparaciones que en ella haya que hacer no sean excesivas. “Las prioridad del mercado sigue siendo la compra. No obstante, existe una alta demanda de alquiler que ahora mismo no se llega a satisfacer con la oferta existente. El coste de las viviendas de alquiler que salen al mercado imposibilita que muchos demandantes puedan acceder a ellas”, constata. Y es precisamente este problema de encontrar viviendas de alquiler a precios ‘asequibles’ una de las prioridades que se ha marcado el consistorio tafallés que ya trabaja, junto con Nasuvinsa, en esta dirección. Actualmente, el censo de personas solicitantes de una vivienda de alquiler en la ciudad del Cidacos está nutrido por 180 personas. Por ello, el ayuntamiento ya ha mantenido varias reuniones con el Ejecutivo foral y en ellas ha mostrado su disposición, en más de una ocasión, en ceder suelo municipal para la construcción de viviendas de alquiler social.

En contraposición a esta demanda de alquiler, a día de hoy, tal y como indican desde OLK Gestión, la ciudad del Cidacos cuenta con una amplia oferta de vivienda nueva en promoción que principalmente está centrada en la zona centro del municipio. En general, se trata de edificios tanto de rehabilitación integral como de obra nueva, que buscan unos altos estándares de calificación energética. Ello, unidos a su ubicación en el centro de la localidad, supone un salto significativo en el precio de venta de estos inmuebles. “El primer semestre del próximo año Tafalla cambiará su ‘skyline’ y podremos ver grúas de las nuevas promociones que, sin duda, esperamos que sean el principio de un proceso de recuperación y rehabilitación del casco antiguo de la localidad”, concluyó Verónica Olcoz.