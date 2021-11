Berriozar: 18 inmuebles desde 86.000 euros

El contenido precio de los inmuebles en esta localidad de la cuenca de Pamplona situada a los pies del monte Ezcaba y con una superficie de 2,7 km2 no ha evitado que tras la pandemia los precios hayan seguido cayendo. Las transacciones realizadas en el segundo trimestre del año recogen una caída del 14% que sitúa el precio del m2 en los 1.383€. También la tendencia en el número de operaciones es descendente. Se explica por el hecho de que no se han entregado nuevas viviendas, algo que sí ocurrió el año pasado con las viviendas de Artiberri con terrazas y demás extras que dinamizaron ventas y elevaron el valor del m2. Hay proyectadas otras 1.421 nuevas viviendas en esa zona, pero de momento lo que se está haciendo es urbanizar la zona que transcurre entre Artica y esta localidad. Se construirán en bloques de cinco alturas y ático y jardines mancomunados. Inicialmente se planearon 1.100, pero aumentaron tras un acuerdo con el Ayuntamiento de Berrioplano en 2009. De las 1.421, 711 serán viviendas libres, 432 VPO y 278 VPT. Se incluyen dos parcelas dotacionales y bajos comerciales y una plaza central. Viviendas que no se verán en la estadística hasta dentro de tres años, en torno a 2024. Las agencias consultadas coinciden en que existe cierto estancamiento en las ventas de la localidad, una de las que cuenta con mayor arraigo de la cuenca. Lo demuestra el hecho de que ha perdido en sólo un año cinco posiciones en el ranking anual de ventas. En la actualidad, ocupa la décima posición con 99 operaciones. Los principales portales inmobiliarios tienen a la venta apenas 18 inmuebles desde 86.000€. Es el caso de un piso de tres habitaciones y 97m2 en la calle Intxaurdi. Un precio que contrasta con el de una VPT del año 2011 que está a la venta en Artiberri por 221.600€