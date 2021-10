Aislar con celulosa, el mayor ahorro y la opción más ecológica

CÓMO SE AISLA UNA VIVIENDA

Es importante destacar que el trabajo de aislamiento se realiza en un solo día, no requiere de obra ni del uso de maquinaria dentro de la vivienda, ya que la máquina de insuflado se queda en la calle y se accede a la vivienda con una manguera.

CÓMO SE FABRICA EL AISLANTE DE CELULOSA

El proceso comienza pasando papel de periódico por una trituradora. Se mezcla después con los minerales bóricos y se ensaca. Todo esto se realiza en las naves que Aislanat inauguró hace unos meses en Berian, justo enfrente de la charca de la Morea. Estas oficinas se han construido con todas las técnica de la construcción passivhauss, como no podía ser de otra manera. Buscando no sólo el ahorro energético, si no contribuyendo a construir de una manera responsable, sostenible basándose en una economía circular, y utilizando materiales de KM 0.