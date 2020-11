El estado y el precio de la vivienda en Zizur

Actualizada 25/11/2020 a las 06:00

Tras la pandemia de la Covid-19 se buscan viviendas más amplias y con ‘extras’ como jardín y terraza. Una tendencia que aunque quizá no con el mismo brío que en las semanas que sucedieron al confinamiento domiciliaria está llamada a perdurar en el tiempo al igual que la implantación del teletrabajo. Y de ahí que los inmuebles que se anuncian en localidades como Zizur, con una amplia oferta de chalets y adosados, no estén pasando desapercibidos. En el ‘boom’ de ventas, sobre todo de inmuebles de esta tipología, al que aluden inmobiliarias especializadas en ellos como DN Inmo y Engel& Völkers, Zizur figura como una de las zonas que está teniendo una mayor demanda, además de otras como Mutilva o Gorraiz, con un mercado que había estado mucho más parado en los últimos años al igual que el de Zuasti pero donde ahora “todo lo que sale se vende”. “Hay mucha gente que antes de la covid no se planteaba las afueras y ahora sí”, aseguran desde DN Inmo.

Ya en el segundo trimestre del año, que no recoge de manera completa el efecto de la pandemia, Zizur se situó en segunda posición en el ranking de ventas, solo por detrás de Lezkairu, y superando a barrios muy demandados como los Ensanches y San Juan. La superficie de los pisos que se vendieron en el segundo trimestre en la localidad subió hasta los 126m2, un dato que recoge la venta de muchos unifamiliares que incrementan el m2 medio. Los compradores que se interesan por esta zona valoran la existencia de centros escolares para todas las edades, así como sus instalaciones deportivas y la oferta cultural y de ocio. También, las comunicaciones con Pamplona. Hay que tener en cuenta que es en esta localidad donde se inicia la Autovía del Camino (A-12), que comunica Pamplona con Estella y Logroño, así como varias carreteras de la red local que comunican con Belascoáin o Cizur Menor.

Muy próxima a la localidad también discurre la Ronda de Pamplona Oeste. De media, el precio del m2 ha subido en el último año en torno a un 7%, hasta los 1.810,36 euros, lo que sitúa el precio de un piso promedio en los 228.069,15€. Los inmuebles a la venta, menos de un centenar, se encuentran repartidos entre el pueblo, la urbanización -el centro de la localidad y el que alberga los edificios más altos con alturas de hasta 13 pisos- y Ardoi, la zona de nueva construcción y situada al oeste del Casco Antiguo y donde ya se han construido más de 1.400 viviendas y hay cuatro promociones actualmente en construcción.