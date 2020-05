Lofts, una segunda vida de las bajeras vacías

Actualizada 26/05/2020 a las 16:46

Un loft es un tipo de vivienda muy peculiar. Es un término inglés que significa altillo o desván pero el concepto de loft comenzó a popularizarse en Nueva York, en la segunda mitad del siglo XX. Cuando barrios industriales como Soho o Tribeca perdieron sus negocios, a ellos fueron llegando artistas que convirtieron estos locales en viviendas con espacio para sus estudios y talleres creativos.

Hoy utilizamos loft para hablar de cualquier casa con distribución open concept y paredes de ladrillo visto, pero un auténtico loft es el que conserva su look fabril, con espacios abiertos, techos altos, mantiene el espíritu del local que fue y el estilo bohemio. Una casa diferente.

Transformar un local en una casa

En muchas ocasiones, se perfila como una buena inversión, ya que transformar un local en una casa puede ser una oportunidad. Pero te recomendamos tener en cuenta nuestras recomendaciones.

Para solicitar la licencia de ocupación, necesitamos solicitar el cambio de uso. Es importante tener en cuenta que no existan impedimentos para ello, que cumpla las condiciones de habitabilidad de la normativa urbanística vigente. Asimismo, comprobar que se cumple la limitación de número de viviendas por hectárea y que la Comunidad de vecinos admite dicho cambio de uso.

La obra

Os recomendamos poner el proyecto en manos de un arquitecto ya que deben cumplir las normas de las casas nuevas.

El proyecto debe cumplir la normativa urbanística local que especifica las medidas mínimas de la vivienda, la altura mínima, las medidas mínimas de cada habitación y de puertas y ventanas.

Por lo general, debe tener una longitud de fachada de no menos de 3 metros y ningún punto por debajo de la cota de calle.

Las partes principales de la casa deben tener ventilación e iluminación natural, la cocina, debe tener salida de humos independiente según el CTE (Código técnico de edificación).

Según el CTE también deben cumplir normas con respecto a los accesos y la seguridad y no comprometer elementos comunes.

Problemas de vivir en un local

La idea de vivir en un local no acondicionado puede generar muchos problemas, así que recomendamos ponerse en manos de un profesional antes de tomar una decisión de este tipo.

Si el loft no cumple los requisitos, no obtiene la cédula de habitabilidad y no podrá ser escriturado como vivienda.

A todos los efectos, sigue siendo un local que no podrá beneficiarse de ventajas financieras como hipoteca, ni desgravarse en el IRPF, ni sus inquilinos podrá empadronarse en él. También generará problemas a la hora de dar de alta algunos suministros básicos como el agua, la luz o el gas.

Ventajas de vivir en un loft

La sensación de amplitud al tener los espacios abiertos es la principal ventaja del loft, el salón y la cocina son un todo y la estancia respira. El baño es la única habitación con puerta. Los techos altos de este tipo de inmuebles dan un acabado perfecto a la sensación de amplitud.

El hecho de que no haya paredes facilita el desplazamiento de los muebles. Un simple movimiento de muebles hace que cambie totalmente.

Un loft puede ser perfecto para la convivencia de una pareja, haciendo que el tiempo que se pasa en casa sea mucho más íntimo.

La decoración de un loft es más barata que la decoración del interior de un piso convencional. El espacio abierto requiere de menos elementos decorativos, con acabados de construcción y estilo minimalista.

Una característica frecuente en todos los lofts son los grandes ventanales que proporcionan mucha luz natural. Podemos crear paredes móviles utilizando biombos o cortinas.

Inconvenientes de vivir en un loft

Lo que hemos descrito como ventajas, pueden ser inconvenientes según para que tipo de propietarios.

Un espacio abierto es más difícil de calentar en invierno. El gasto económico en calefacción puede llegar a ser superior en un loft .

En caso de invitados, el espacio abierto nos ofrece poca intimidad.

Los ruidos que se producen al ver la televisión o escuchar música, pueden ser un problema para la convivencia. Del mismo modo, los olores de la cocina se propagarán por la casa.

El ambiente industrial y diáfano puede generar una sensación poco acogedora y cálida que por muchas cortinas que pongamos será difícil de remediar.

El sueño del loft

Como hemos visto, vivir en un loft es una idea muy atractiva pero dada la normativa existente en España, transformar el sueño en realidad puede ser complejo.

Desde el punto de vista de negocio, es una idea con ciertas barreras para la promoción inmobiliaria, salvo que las autoridades realicen cambios legislativos en el futuro. Esto es un asunto que está sobre la mesa de muchos ayuntamientos y se está estudiando para revitalizar algunas zonas actualmente deprimidas por los cierres de comercios.

Todas las noticias sobre compra-venta y alquiler de viviendas en nuestra sección DN Inmo Más información