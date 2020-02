¿Encargo la búsqueda de mi casa a un "Personal Home Shopper"?

Actualizada 11/02/2020 a las 16:56

Si llevas tiempo buscando casa, aunque no tengas prisa, has podido recorrerte todos los barrios de Pamplona, los pueblos de la comarca o haber hecho varios viajes por Navarra sin tener todavía claro lo que necesitas. La búsqueda de vivienda es una gestión compleja tanto si lo que quieres es un inmueble para utilizar como vivienda habitual, de ocio o como inversión.

Las personas que intentan localizar su casa por su cuenta, se encuentran habitualmente con una serie de problemas que enumeramos a continuación:

- Inmuebles que no coinciden con la descripción.

- Propietarios informales a la hora de acudir a la visita.

- Cambios de precio a la hora de cerrar la operación.

- Zonas o inmuebles con problemas difíciles de detectar en una visita.

- Anuncios antiguos que no retiran y que nos hacen perder tiempo.

- Inmuebles sobrevalorados con precios muy por encima de mercado.

- Visitas decepcionantes porque no coinciden con lo publicitado.

Como ves, puede llegar a ser un proceso desesperante, así que para evitar estas situaciones y la pérdida de tiempo que conllevan, cada vez más personas utilizan un "Personal Home Shopper".

Cuando solicitas este servicio se concierta una entrevista personal donde el cliente describe sus necesidades y las características de su búsqueda y la persona que realiza el servicio selecciona y proponer visitas de casas que pueden encajar con su perfil y sus preferencias, casas que pueden ser de cualquier agencia inmobiliaria o constructora.

El Personal Home Shopper es quien organiza las visitas e incluso negocia con los propietarios para ajustar los precios y facilitar la consecución del acuerdo con su cliente.

Dado que este servicio no requiere exclusividad, el comprador puede seguir buscando y visitando inmuebles por su cuenta, sin menoscabo del servicio que le ofrece su comprador personal, aunque dejar todos los trámites y preocupaciones en manos de un profesional independiente es una garantía del éxito de la operación.

Además de las gestiones en la negociación, el profesional le facilitará la gestión del resto de trámites que una compra-venta requiere, como la búsqueda de financiación, firma de escrituras, hipoteca, seguros, etc.

Como veis, existen nuevas figuras de profesionales que nos ayudarán a que nuestra aventura llegue a buen puerto y que suponga un gran ahorro de tiempo, dinero y preocupaciones.

