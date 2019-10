El precio en Lezkairu: un barrio nuevo que se ha nutrido de los colegios limítrofes

29/10/2019 a las 06:00

Pese a ser uno de los barrios emergentes de Pamplona, Lezkairu ha conseguido en menos de siete años -los primeros vecinos llegaron al barrio en diciembre de 2012- colocarse como el segundo, tras los Ensanches, con el precio del metro cuadrado más caro: 2.245,14 €, según el último informe de Hábitat. Un precio que, no obstante, se ha reducido en el último año en más de un 14% (14,5%). La inmobiliaria achaca esta caída a las ventas de viviendas de protección oficial que terminan desvirtuando el precio final. De hecho, en el informe del segundo trimestre del año se registra un notable incremento de las operaciones de compraventa que puede estar relacionado con la entrega de alguna de las promociones que están en marcha en la zona. La situación no aconseja grandes aventuras inmobilarias y, de hecho, hay promotores que se han terminado echando para atrás en la compra de terrenos tras ver que el rango de precios de venta con el que contaban no salía. Proyectos como el del edificio que planteaba Metrovacesa (Navarra Edificio Irati) han tenido que reconducirse.

Con la avenida Juan Pablo II y la avenida Cataluña como principales arterias, el barrio no sólo está sirviendo de refugio para quienes buscan su primera vivienda. También para muchas familias que tienen a sus hijos escolarizados en colegios situados en ese entorno como Luis Amigó o Maristas que ofrecen todos los niveles educativos pre universitarios. El precio de las viviendas del barrio varía mucho en función de la zona en la que se encuadran. Las más caras, las más próximas al Club de Tenis. Las más baratas, las de la parte baja del barrio, más cerca ya de Mutilva que del centro.

Pese a todo, la cotización más elevada se alcanzó en Lezkairu en el año 2012 cuando salieron a la venta las primeras viviendas del edificio de Muroa que levantó Proginsa y que llegaron a superar los 400.000 euros. Pero entonces no había competencia en la zona y la situación de mercado eran bien distinta. El precio de las promociones que se están construyendo ahora ya no es tan elevado. En la oferta de las inmobiliarias, los pisos más asequibles rondan los 150.000 euros. Con todo el precio de una vivienda promedio de 99 m2 se sitúa en los 223.257€.

Selección DN+