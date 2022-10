La CEOE advierte que "ha perdido la confianza" en el Gobierno para negociar las pensiones

Los tambores de guerra entre los empresarios y el Gobierno suenan más fuerte que nunca en esta recta final de legislatura. Lejos quedan ya esos dos años de pandemia en los que llegó a hablarse incluso de un 'idilio' entre ambos al haberse alcanzado grandes pactos en el diálogo social en temas además tan importantes como los ERTE, el salario mínimo o la reforma laboral y la de las pensiones.

La cuerda se ha tensado hasta tal punto, que está a punto de romperse, ya que la patronal advierte que ha perdido la confianza en este Ejecutivo, según señalaron a este periódico fuentes cercanas. La subida de un 8,6% de las cotizaciones máxima por sorpresa y sin previo aviso, precisamente cuando esta materia se estaba negociando en la mesa del diálogo social, ha provocado un gran enfado en la CEOE, que considera este incremento "desmedido" y ha estallado contra la forma de actuar del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

En cualquier caso, la máxima de la organización liderada por Antonio Garamendi es no abandonar nunca la mesa de negociación y así seguirán. "Nosotros nunca nos hemos plantado y estamos siempre abiertos al diálogo", aseguró el vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, en declaraciones a los medios. No obstante, Fernández de Mesa sí reconoció que "nos genera una falta de confianza que el Gobierno tome muchas medidas relacionadas con el diálogo social sin una consulta". Y por eso recalcó: "Estamos siempre dispuestos a negociar pero siempre tiene que existir una confianza entre ambas partes". "Es importante", incidió. En esta misma línea se manifestó el presidente de ATA y vicepresidente de los empresarios, Lorenzo Amor, quien negó en todo momento que se hayan levantado de la mesa, entre otras cosas porque no ha habido ninguna nueva convocatoria por parte de Seguridad Social. Amor habló también de que "se ha perdido la confianza" y exigió a Escrivá una explicación. "Necesitamos una explicación en la mesa. No puede ser que aquí se hable de una cosa y luego se haga otra diferente", señaló a este periódico.

El presidente de la principal asociación de autónomos fue un paso más allá y se mostró a favor de que esta segunda fase de la reforma de las pensiones, en la que se debe abordar la ampliación del periodo de cálculo de la pensión y el destope de las bases máximas, se lleve al Pacto de Toledo.