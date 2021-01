Así serán los ERTE hasta mayo

Actualizada 26/01/2021 a las 08:14

Los ERTE y las ayudas a los autónomos se prorrogarán de forma automática hasta el 31 de mayo, según el Real Decreto que aprobará hoy el Consejo de Ministros. El coste de ampliar ambas medidas por otros cuatro meses, hasta después del estado de alarma, se acercará a los 7.000 millones de euros: 5.000 millones para el pago de las prestaciones y exoneraciones por los ERTE y los 2.000 millones restantes para los autónomos. Las actuales ayudas se mantienen con el mismo esquema y grado de protección que hasta ahora, e incluso se mejoran en algunos aspectos, ya que podrán beneficiarse de ellas un colectivo de trabajadores más grande. Además, tramitarlas será mucho más sencillo al eliminarse burocracia.



¿Qué tipo de ERTE habrá en febrero?



El nuevo Real Decreto mantiene las tres modalidades de ERTE actuales: la destinada a los sectores “ultraprotegidos” y a las empresas vinculadas a su cadena de valor; los ERTE de impedimento de la actividad, dirigidos a aquellas compañías que vean reducida parcialmente su actividad por la covid-19; y los ERTE de limitación, para aquellos que no puedan abrir.



Si ya estoy en un ERTE, ¿qué he de hacer para prorrogarlo?



No serán necesarias nuevas autorizaciones administrativas, como sí hizo falta en octubre en el caso de los ERTE de impedimento y limitación (entonces nuevos), ya que se prorrogarán de forma automática. Es más, las empresas que sean titulares de un ERTE por impedimento o por limitaciones no tendrán que tramitar un nuevo expediente ante la autoridad laboral para pasar de uno a otro. Bastará con que remitan una comunicación en tal sentido a la autoridad laboral y a la representación de los trabajadores. De igual modo, tampoco será necesario que remitan una nueva solicitud colectiva de prestaciones al SEPE.



¿Qué exoneraciones habrá?



Las empresas mantendrán las mismas exoneraciones en las cotizaciones sociales. Así, en el caso de los sectores ‘ultraprotegidos’ y empresas de su cadena de valor, las exenciones serán del 85% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen más de 50 empleados, tanto para empleados reincorporados como para suspendidos. Las empresas acogidas a un ERTE por impedimento que tengan menos de 50 trabajadores disfrutarán de una exoneración del 100%, porcentaje que baja al 90% para las más grandes. Por último, las exoneraciones en los ERTE por limitación serán decrecientes: para empresas de menos de 50 trabajadores serán del 100% en febrero, del 90% en marzo, del 85% en abril y del 80% en mayo. Para las que tengan más de 50 empleados, se les aplicará el 90%, el 80%, el 75% y el 70%, respectivamente.



¿Qué sectores pasan a estar ultraprotegidos?



El Gobierno ha rebajado las condiciones que exigía para determinar qué sectores estaban más castigados por la pandemia. Así, se han incluido en este listado aquellas empresas cuya CNAE entre finales de abril y finales de diciembre no ha recuperado la actividad en porcentaje inferior al 70% (hasta ahora era del 65%) y con un porcentaje de afiliados cubiertos por ERTE mayor del 15%. En la lista de 42 CNAE considerados ultraprotegidos aprobada en la anterior prórroga ahora entran tres nuevos sectores: campings y aparcamientos de caravanas, alquiler de medios de navegación y actividades de mantenimiento físico.



¿Qué sectores salen de la lista de ultraprotegidos?



En cambio, salen otros tres (fabricación de alfombras, estirado en frío y fabricación de instrumentos musicales). La lista se amplía a 47 actividades ya que en diciembre se incluyeron las relacionadas con el comercio y la hostelería.



¿Qué condiciones se imponen a las empresas?



Se mantiene el compromiso de mantener el empleo de toda la plantilla por otros seis meses con la misma redacción actual. De igual manera, se prohíben los despidos o interrumpir los contratos temporales, el reparto de dividendos y la realización de horas extraordinarias o de externalizaciones a las compañías acogida a un ERTE, que no podrán tener su sede en paraísos fiscales.



¿Qué derechos mantienen los trabajadores?



Exactamente los mismos : los afectados seguirán teniendo acceso a la prestación por desempleo sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora.