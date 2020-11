Reyes Maroto: “El Gobierno trabajará con las autonomías un plan para la hostelería”

Actualizada 09/11/2020 a las 08:13

Reunión, entrevista, reunión. Hoy no come. Reyes Maroto (Medina del Campo, Valladolid, 1973) habla rápido y con entusiasmo de los proyectos que cree que van a configurar un nuevo futuro en España. Y posa para las fotos en un inmenso pasillo escoltada por los 23 cuadros que muestran a todos los ministros de Industria. Ministros, con ‘o’. La única mujer es Anna Birulés, al fondo, pero no encaja aquí. Fue ministra de Ciencia y Tecnología. Maroto romperá la hilera de industrios cuando deje el cargo y tenga su retrato.



El secretario general de Industria anunció hace poco que quiere implantar dos fábricas de baterías en España.

España está muy bien posicionada para ello. Llevamos dos años trabajando y hemos hecho visitas a aquellos que ya tienen el know-how en el ámbito de las baterías, como China o Corea. Firmamos en enero con EV100, que es una agencia privada en materia de movilidad en China y se dan las condiciones para que ese proyecto llegue, garantizando el futuro de una década de la industria del automóvil en España.

¿Si no se reindustrializan algunas zonas de España se corre un gran riesgo a medio plazo?

Debemos diversificar apostando por otras industrias que tienen una base muy importante. Por ejemplo, la agroalimentaria. Tenemos un producto que estamos exportando y cuyo valor añadido es el envasado, la transformación, en definitiva. Debemos identificar sectores en los que ya tenemos base industrial o podemos crearla.

¿España se la va a jugar con estos fondos europeos? Los expertos advierten de que no son unas ayudas al uso.

Estas ayudas van a suponer una revolución. No una evolución, sino una revolución. Sentar cambios en los que ya estábamos trabajando y acelerarlos. Lo hemos visto con la covid. El comercio se ha tenido que reinventar y se ha amoldado a otras formas de distribución de su producto y eso está para quedarse. Tenemos una oportunidad también para el medio rural, para que nuestros pueblos no pierdan más población, generar oportunidades. En el ámbito del turismo rural va a ser un nicho de creación de empleo, riqueza y de retención de población. El año que viene vamos a movilizar 1.350 millones de euros -el mayor presupuesto de la historia en la inversión en turismo- en proyectos que recuperan patrimonio histórico y cultural. Insisto, va a haber muchos recursos y en tres años podemos acelerar transformaciones que nos hubiera costado hacer diez años.

La digitalización de la que hablaba cuando llegó al cargo, que se ha acelerado.

Toca acelerar. Y es algo que tenemos que aprovechar. Las brechas en lo analógico se pueden agrandar en lo digital. Tenemos que trabajar mucho en la España rural para que no se agranden esas brechas y que la digitalización genere oportunidades. Ya no es necesaria la presencia física, lo hemos visto con el teletrabajo. Hay gente que ha vuelto al medio rural a trabajar a distancia.

En el medio rural hace falta la participación de grandes empresas de telecomunicaciones, que son las que tienen que facilitar la digitalización. ¿Trabajan ya con ellas? ¿Hay algún plan?

Les estamos exigiendo algo que, por otro lado, nos exige la ciudadanía: que nadie se puede quedar atrás en la digitalización. Tenemos que conectar a la población, pero también a las empresas. Y hemos incorporado un proyecto, que la fibra llegue a todas las áreas industriales. Y las tecnológicas están colaborando con el Gobierno, han sido parte de la Agenda Digital 2025. Tenemos grandes proyectos tractores en el ámbito del comercio, del turismo, de la industria y en el ámbito de la salud.

¿Cómo se devuelve el pulso al sector turístico y comercial que ni siquiera saben cuándo se va a acabar este atolladero?

Un ejemplo son los planes de sostenibilidad turística en destino. Los acabamos de aprobar, los hemos hecho prácticamente durante la pandemia y los destinos han respondido de una manera ejemplar: hemos tenido 154 proyectos. Mientras el destino no esté abierto o no vengan turistas internacionales debemos ser capaces de mejorar nuestro producto y nuestro destino. Creo que tenemos una oportunidad única para dar un salto cualitativo en nuestro modelo, mejorando la calidad, yendo a un cliente de mayor valor añadido, de más gasto.

¿Una ayuda a la alemana para la hostelería es factible?

Vamos a reunir a las comunidades autónomas, pero también a la Federación Española de Municipios y Provincias, para dar una respuesta coordinada a esta situación. El sector de la hostelería no aguanta más. Llevamos muchos meses lidiando con los aforos, con los espacios... Las medidas tienen que ser muy quirúrgicas y acotadas en el tiempo. Creo que no podemos estigmatizar al sector, que ha hecho un trabajo ejemplar. Y desde luego nosotros hemos reforzado nuestra red de protección. Estamos estudiando ampliar las moratorias de los ICO y los aplazamientos. El Gobierno trabajará con las comunidades y los ayuntamientos para definir ese plan de choque para la hostelería.

Los hosteleros piden exenciones de la cuota de autónomos. ¿Se tendrá en cuenta?

Hicimos toda una batería de medidas en la primera ola, pero algunas han acabado su periodo de ejecución. A las comunidades y los municipios les hemos dado recursos al levantar la regla de gasto, es decir, que tienen capacidad de movilizar recursos para ayudar a la hostelería y a los sectores afectados. Les pido que ayudemos al sector de una forma conjunta.