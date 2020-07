Un 71% de los cargos de directivos están liderados por profesionales vocacionales

Actualizada 03/07/2020 a las 15:43

El profesional por vocación es el perfil que predomina en los cargos directivos. El 71% de los directivos en consejos de administración son profesionales que han elegido su futuro laboral por vocación, es decir, una mayor vocación por el trabajo que se desempeña es una de las condiciones que propicia alcanzar un cargo directivo. Un dato que contrarresta con aquellos profesionales que han afirmado haber elegido su formación según su salida laboral, quienes actualmente o en el último año, han ocupado posiciones de empleado (38%) o intermedias (35%).

Se trata de una de las principales conclusiones del Informe InfoJobs 'Estudios por Vocación', realizado a una muestra representativa de la población activa española1. La compañía ofrece con este estudio una radiografía nacional sobre el criterio de elección que ha seguido la población activa para escoger su formación, haciendo una distinción entre aquellos que han elegido sus estudios siguiendo sus intereses o quienes se han decantado por elegir su formación según las salidas laborales.

Del Informe también se desprende que el nivel formativo entre los encuestados que eligen estudiar por vocación es más elevado versus aquellos que han decidido estudiar pensando en encontrar un trabajo al finalizar. En este sentido, un 72% de quienes apuestan por estudiar según sus intereses cuenta con una formación superior, como un máster o un doctorado, mientras que entre aquellos que eligen su formación en función de su salida laboral, el nivel formativo máximo que adquieren es de bachillerato, formación profesional o ciclo formativo (47%).

La industria IT, el sector que cuenta con más profesionales por vocación

En el ámbito de las profesiones, Informática y Telecomunicaciones (IT) constituye el grupo que presenta más perfiles profesionales que han elegido estos estudios por vocación con un 79%. Le siguen los maestros y profesores (78%) y personal cualificado para oficinas (73%).

“El sector IT es precisamente uno de los sectores que, a día de hoy, cuenta con mayor déficit de talento, al margen del gran volumen de posiciones laborales que genera. Las nuevas generaciones, a pesar de vivir en plena era digital y ser usuarios de las tecnologías, no apuestan por formarse en el ámbito de las categorías STEM (por sus siglas en inglés: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), ya sea por considerarlas una titulación difícil, por falta de orientación o por el desconocimiento sobre las oportunidades laborales que ofrecen este tipo de titulaciones”, destaca Mónica Pérez, directora de comunicación de InfoJobs.

Las nuevas generaciones apuestan por su pasión en la elección de su formación

En plena campaña de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), donde los jóvenes encaminan su futuro profesional, el informe evidencia que el 74% de la población activa encuestada entre 16 y 24 años (generación Z), y el 70% de los jóvenes entre 25 y 34 años (generación Y), apuestan por una formación en función de su vocación, antes que por su salida laboral. Además, entre el 60% y el 62% de ellos confirma trabajar en lo que ha estudiado.

Un dato que contrasta de forma significativa con las generaciones más adultas: el 42% de los adultos entre 40 y 54 años (generación X), y el 41% de los adultos entre 55 y 65 años (la generación baby boomer), han elegido estudiar una profesión pensando en obtener un trabajo después.

Asimismo, también se aprecian diferencias entre hombres y mujeres a la hora de elegir su formación, siendo ellos más prácticos en su elección. En este sentido, entre las mujeres entrevistadas, el 66% de ellas señala haber elegido sus estudios por vocación, en el caso de los hombres entrevistados el porcentaje se reduce al 60%.

La falta de demanda laboral, principal motivo de quienes no trabajan de lo que estudiaron por vocación

El Informe de InfoJobs también ha analizado las causas a las que hacen referencia aquellos profesionales que estudiaron por vocación, pero no se dedican profesionalmente a lo que estudiaron. Entre los principales motivos destacan que no hay demanda laboral de lo que estudiaron (un 37% de la población activa), por voluntad propia y cambio de rumbo en su trayectoria laboral (39%) y porque las oportunidades laborales relacionadas con sus estudios estaban mal remuneradas y no daba para vivir (14%).

Por edades, se observan diferencias más notables. Los más jóvenes, de 25 a 34 años, realizan menos cambios de rumbo en su vida profesional y están más orientados a lo que han estudiado. Es lógico porque están empezando en el mercado laboral y desean abrirse camino en lo suyo. Así, solo hablan de un cambio de rumbo un 23% de ellos, mientras que los mayores de 55 años afirman haber dado un giro a su vida profesional (44%).

Además existe una diferencia notable en el motivo “No hay trabajo de lo que estudié”, que parece mucho más grave ahora entre nuestros jóvenes (un 44% de entre 16 a 34 años), mientras que incide menos en el grupo de mayor edad, solo un 31% de los mayores de 55 años hacen referencia a este motivo.

También es una razón importante para los jóvenes que el trabajo esté mal remunerado, así lo afirman entre un 20% y un 23% del grupo entre 16 y 34 años, mientras que solo nombran este motivo un 11% de los mayores de 45 años. El resultado puede justificarse por la diferencia generacional: los más adultos han vivido en una época más próspera económicamente, mientras que los más jóvenes están en un entorno económico más complicado.

Radiografía por regiones

El análisis realizado por Comunidades Autónomas pone en relieve que la gran mayoría de los encuestados elige sus estudios por vocación y no existen diferencias significativas entre regiones. En este sentido, la Comunitat Valenciana, Canarias, Catalunya y Aragón son las que cuentan con un mayor porcentaje de población activa que ha elegido estudiar por vocación (65%), y de éstos, más del 50% afirman trabajar en algo relacionado con la formación recibida.

Nota metodológica: Encuesta online a población activa, realizada en febrero 2020, a un panel independiente de población española. La muestra es de 4.463 personas y es representativa del total de la población activa (Fuente: EPA 2019T4) por edad, sexo, situación laboral y CCAA. Error muestral: 1,5% para un intervalo de confianza del 95%