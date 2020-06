Informática y telecomunicaciones, los sectores que más empleo crean

La demanda de perfiles del sector IT supone un 14% del total en Infojobs.

La crisis del coronavirus ha supuesto un gran deterioro del mercado laboral. Pese a ello, algunas profesiones han sido clave durante la pandemia y se han posicionado entre las más demandadas, convirtiéndose a corto y medio plazo en una de las mejores alternativas para jóvenes y personas en desempleo. No hablamos sólo de profesionales sanitarios, perfil imprescindible para hacer frente a la lucha contra el virus, y de personal de logística, almacén, limpieza, seguridad... sino también de los profesionales del sector IT, clave para la reactivación de muchas empresas en este nuevo escenario.

La Covid-19 ha provocado una aceleración forzosa de la digitalización de las empresas. Ha dejado de ser un objetivo en el medio o largo plazo para convertirse en una necesidad. La llegada del teletrabajo ha impulsado el uso de herramientas digitales que permitan mantener la actividad empresarial garantizando un entorno seguro y operativo en el que se produzcan reuniones por videoconferencias, formaciones online, consultas de datos, operaciones, etc. Por otro lado, el cierre de tiendas físicas durante el estado de alarma ha llevado a muchas empresas a desarrollar canales directos de comercialización on-line. Son solo algunos ejemplos de cómo la pandemia ha potenciado la transformación digital y tecnológica, poniendo en relevancia la necesidad de contar con medios, herramientas y profesionales preparados.

Los datos así lo confirman. Durante el periodo de Covid-19, la media del volumen de vacantes de empleo en InfoJobs experimentó una caída del 56% respecto al período anterior a la pandemia, sin embargo el sector de Informática-Telecomunicaciones (IT), a pesar del parón general de la economía, registró una caída del 45%.

Informática-Telecomunicaciones, además, es el primer sector no vinculado a la pandemia que registra un menor decrecimiento, por detrás de sectores esenciales durante el estado de alarma como Sanidad y Salud (+86%), Compras, Logística y Almacén (-18%) y el sector Farmacéutico (-37%).

IT es el segundo sector en volumen de vacantes durante periodo COVID

Cabe destacar también que, mientras que en el periodo previo a la Covid-19 el sector IT suponía un 11% del total de vacantes en InfoJobs, y se situaba en las primeras posiciones por volumen de ofertas, la necesidad de disponer de profesionales competitivos en un periodo en el que la tecnología ha sido decisiva ha provocado que Informática-Telecomunicaciones incremente su peso en tres puntos porcentuales y alcance el 14% del volumen total de profesionales que se demandan en la plataforma, con 28.518 vacantes (desde el 16 de marzo al 24 de mayo). Además, el sector IT ha ascendido una posición desde del inicio de la crisis sanitaria y ha pasado a ocupar el segundo lugar del ranking de sectores que registran un mayor volumen de vacantes, por detrás de Comercial y Ventas (sector que tradicionalmente genera mayor volumen de vacantes).

Formador en TIC quintuplica el volumen de vacantes durante el periodo de Covid-19

Si observamos cuáles han sido los perfiles más demandados durante el periodo de Covid-19, los datos de InfoJobs muestran como Programador y desarrollador de software siguen siendo los profesionales más demandados. Aun así, cabe destacar que mientras que en el periodo pre-Covid19 la demanda suponía un 48% del total del volumen de vacantes en este sector, durante el periodo del coronavirus la demanda se ha situado en el 32%. En términos relativos, la demanda de programadores cae un 68%, 14 puntos porcentuales por encima de la media del sector. En este sentido, podemos concluir que este perfil profesional pierde peso dado que otros toman mayor relevancia.

Es el caso de perfiles como Analistas de software y Administradores de Sistemas que han visto crecer su demanda eun 28% y 24%, respectivamente. Ejemplo de ello es también el de los Formadores de en TIC, que durante la pandemia ha multiplicado por cinco su volumen de vacantes. Ello, muy probablemente, se debe a que el confinamiento ha hecho que este tipo de formación tome relevancia durante este periodo, dado que empresas y usuarios se han visto obligados a teletrabajar y a mejorar sus competencias TIC.

Madrid, Cataluña y Andalucía lideran la demanda de empleo durante la pandemia

Si analizamos los datos por comunidades autónomas, vemos como Madrid, Cataluña y Andalucía lideran la creación de empleo en volumen de vacantes en el sector Informática-Telecomunicaciones durante el periodo de Covid-19. Aunque, cabe mencionar que coincide en que son además las tres comunidades que registran una mayor pérdida de vacantes en términos absolutos. Estas tres comunidades representan el 77% del total del empleo ofertado en IT, cifra muy similar al período precoronavirus, y ello se explica por la concentración del tejido empresarial del sector en estas regiones.

Si entramos en mayor detalle, encontramos a la Comunidad de Madrid liderando el ranking, con 15.396 vacantes, aunque registra un decrecimiento del 44% respecto al periodo anterior. En segundo lugar, encontramos a Cataluña con 4.633 vacantes, que desciende el 51% respecto al periodo pre-Covid. Finalmente, Andalucía se sitúa en tercer lugar con un 50% menos de vacantes, registrando solo 2008 vacantes durante el estado de alarma.

El reto de la captación del talento tecnológico

Dada la alta demanda de profesionales del sector IT, y la baja tasa de profesionales formados en este área, la captación de talento en el sector tecnológico es altamente competitiva y las empresas se esfuerzan en atraer y fidelizar a estos profesionales. Según datos de InfoJobs, compartidos en el reciente webinar sobre “Cómo atraer y fidelizar al talento tecnológico”, los profesionales del sector IT reciben una media de tres ofertas de empleo a la semana. Además, un 60% de estos perfiles busca cambiar de empleo con la motivación de mejorar el salario (73%) y la posibilidad de crecer y desarrollarse en la empresa (67%). Por otro lado, entre los cinco aspectos que más valora el talento IT de las ofertas de trabajo son:

Oferta detallada

Salario visible

Información del proyecto de trabajo

Horario de trabajo visible

Información del plan de carrera