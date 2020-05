La CE prevé que el PIB caiga un 9,4% y el paro suba al 18,9% en España este año

Actualizada 06/05/2020 a las 13:58

La Comisión Europea (CE) calcula que el Producto Interior Bruto (PIB) español caerá un 9,4 % y que la tasa de paro aumentará hasta el 18,9 % este año como consecuencia de la pandemia de coronavirus, que arrastrará a todos los países de la Unión Europea a su mayor crisis desde la Gran Depresión.

El Ejecutivo comunitario proyecta además que el déficit público español se incrementará en 2020 hasta el 10,1 % del PIB y que la deuda escalará hasta el 115,6 % del PIB, según sus previsiones macroeconómicas de primavera publicadas este miércoles.

Las previsiones de Bruselas son similares a las del Gobierno español, que calcula que la economía se contraerá un 9,2 % y el paro llegará al 19 %, mientras que el déficit subirá al 10,3 % del PIB y la deuda a su máximo histórico del 115,5 % en 2020.

La Comisión Europea prevé que la economía española rebote una vez que se levanten las restricciones, pero advierte de que la recuperación solo será parcial en 2021 y desigual entre sectores.

"El PIB real se contraerá casi un 9,5 % con una fuerte caída de la inversión. A pesar de que se espera un crecimiento anual del 7 % el año que viene, se prevé que la recuperación española sea incompleta", dijo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en la presentación del informe.

Bruselas señala que las medidas de confinamiento y la suspensión de las actividades esenciales tendrán un impacto "sin precedentes" en la actividad económica, que empezará a repuntar conforme se vayan levantando las restricciones desde mediados de mayo.

La Comisión espera que el deterioro en el segundo trimestre sea mayor que en el primero, pero que se produzca un rebote en la segunda mitad del año.

Advierte de que las manufacturas se recuperarán más rápido que los servicios, donde las restricciones para el turismo o el comercio minorista durarán más, mientras que la industria podría no llegar a normalizarse este año debido a la baja demanda global y los problemas en las cadenas de suministro, prevé la CE.

Así, la economía española cerrará 2020 con una caída del 9,4 % para crecer de nuevo en 2021, un 7 %.

España sufrirá este año la tercera peor caída de la eurozona, solo por detrás de Grecia (-9,7 %) e Italia (-9,5 %), aunque Francia (-8,2 %), Holanda (-6,8 %) y Alemania (-6,5 %) tampoco se salvan de una recesión que alcanzará de media el 7,7 % en el área de la moneda única.

RÁPIDO AUMENTO DEL PARO

La Comisión prevé además que la tasa de paro en España suba del 14,1 % al 18,9 % en 2020, un incremento que solo se revertirá parcialmente en 2021, cuando bajará al 17 %.

Bruselas señala que la aplicación de numerosos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, aunque mitigarán parcialmente el impacto, no han evitado una "rápida caída del empleo, en particular entre los trabajadores temporales".

Prevé que "la tasa de paro aumentará rápidamente" y advierte de que, aunque parte de la pérdida de empleo será "reabsorbida" cuando repunte la actividad, la recuperación del mercado laboral será "más lenta" debido a la incertidumbre, los débiles balances empresariales y el impacto "desproporcionado" en sectores como el comercio minorista.

INCREMENTO DEL DÉFICIT

Por el lado fiscal, la Comisión espera que la recesión dispare el déficit público hasta el 10,1 % este año debido a la caída en los ingresos por impuestos y al aumento del gasto social, por el pago de los ERTE y prestaciones por desempleo, y del gasto sanitario.

A estos factores se suman la subida de las pensiones y del salario de los funcionarios aplicadas en 2019, que ya contribuyeron a elevar tres décimas el déficit de ese año al 2,8 % del PIB, recordó Bruselas.

En 2021, el déficit bajaría al 6,7 % sobre todo por el repunte del PIB, según fuentes comunitarias, aunque esta previsión tendrá que actualizarse una vez se conozca el proyecto presupuestario para el año próximo.

Las proyecciones de Bruselas tienen en cuenta las medidas conocidas hasta el pasado 23 de abril.

El aumento del déficit y la caída del PIB llevarían a su vez a un aumento de 20 puntos en la deuda pública hasta el 115,6 % del PIB este año, para bajar al 113,7 % en 2021, según la Comisión.

BRUSELAS DEFIENDE EL GASTO POR LA PANDEMIA

Pese a este incremento, Gentiloni defendió la necesidad de acometer gasto público en España para afrontar la crisis generada por la pandemia y responder al riesgo de pérdida de empleos.

"Las consecuencias de no gastar, no intervenir -no estoy juzgando la calidad de la intervención- habrían sido peores que las consecuencias que tendremos por el alto ratio de déficit y deuda", dijo.

El comisario italiano recordó que Bruselas ha instado a los países en los dos últimos meses a gastar y no precisó cuándo podría Bruselas volver a exigir ajustes a España.