Sindicatos piden que la CEOE vuelva al diálogo social para afrontar la recuperación

Actualizada 10/04/2020 a las 19:52

Los sindicatos han pedido este viernes a la patronal de empresarios CEOE que vuela a la mesa de diálogo social para afrontar la reactivación económica y asegurar el empleo después del fin del estado de alarma y hasta la recuperación de la normalidad.



CEOE y Cepyme no han acudido a la reunión de la mesa de diálogo social convocada este viernes en el Ministerio de Trabajo y Economía Social ante lo que consideraron como la "deslealtad" mostrada por el Ejecutivo con los empresarios, al señalar que analizan un ingreso mínimo vital transitorio, algo que las patronales niegan.



La mesa de diálogo social ha sido retomada este viernes por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, para abordar la situación de trabajadores y empresas tras la crisis sanitaria.



Según la ministra, ha sido una reunión "muy productiva" y ha destacado la importancia de retomar el diálogo social para que trabajadores y empresas "cuenten con todo el respaldo del Gobierno para las siguientes fases", una primera de excepcionalidad atenuada y una segunda, de normalización atenuada.



El objetivo de la reunión era avanzar en los mecanismos y medidas que se necesitarán en el proceso de recuperación de esta crisis sanitaria y tratar la situación de los sectores más afectados por las consecuencias laborales de la pandemia.



En esta fase, será imprescindible determinar la situación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), los mecanismos del tiempo de trabajo, así como las garantías por desempleo y la situación del despido, de acuerdo con el ministerio.



El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha mostrado convencido de que los más de 450.000 ERTE que han sido solicitados, afectando a más de 3 millones de trabajadores, han contribuido "a salvar cientos de miles de puestos de trabajo", pero ahora se debe abordar la situación que se va a generar cuando termine el período de alarma, señaló en un comunicado.



A su juicio, va a haber muchas empresas que no reinicien inmediatamente su actividad y otras que lo hagan de forma paulatina, por lo que propuso abordar la renegociación de esos ERTE.



También subrayó que "hace falta que la CEOE vuelva a la mesa para renegociar su renovación, con el objetivo principal de salvaguardar empleo y evitar la destrucción de puestos de trabajo".



Para Sordo es "determinante" prever cuanto antes la etapa posterior al estado de alarma porque muchas empresas retomarán su actividad con normalidad, pero "muchas miles no lo van a hacer o no lo van a hacer a pleno rendimiento".



Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abogado por un nuevo acuerdo con la patronal para afrontar la fase de tránsito a la reactivación económica, en la que será necesario para mantener los ERTE como la fórmula principal para asegurar el empleo, manteniendo el contador a cero de las prestaciones del desempleo de los afectados.



También consideró que hará falta promover "una desescalada digna" para los trabajadores y que ayude a las empresas a afrontar esta situación, intentando mantener el tejido productivo lo más intacto posible para su reactivación plena.



Álvarez ha recordado que, al comienzo de la crisis, UGT, CCOO, CEOE y Cepyme acordaron un documento con medidas extraordinarias para hacer frente a la situación que plantearon al Gobierno y que éste plasmó en reales decretos.



UGT ha planteado un nuevo acuerdo entre patronal y sindicatos para trasladarlo conjuntamente al Gobierno y, una vez negociado, lograr su conversión en un Real Decreto-Ley de medidas de carácter temporal y excepcional, como ya sucedió con el anterior pacto.