Los españoles han moderado su cesta de la compra en el actual contexto de consumo marcado por la crisis del coronavirus y han rebajado la adquisición de aceite, preparados y papel higiénico, aunque la cerveza ha aumentado un 78% sus ventas, según el análisis semanal de Gelt.



Una vez realizada la denominada 'compra de búnker', un aprovisionamiento que tiene como objetivo neutralizar el miedo y garantizar los víveres durante un periodo de aislamiento en casa, los artículos no perecederos y algunos como el papel higiénico ceden paso y bajan en el global de operaciones.



Tras analizar las compras en supermercados en la primera semana de confinamiento, los productos de limpieza son los que no faltan en ninguna operación, seguidos de conservas, legumbres, platos preparados y arroz.



Entre los productos cuyo consumo se incrementa están la cerveza (+78%), limpiadores (+34%), alcohol (+24%) y las conservas (+23%), mientras que bajan aceite (-58%), platos preparados (-48%), arroz (-46%), legumbres (-42%), leche en polvo (-36%), amoniaco (-33%), pasta (-33%), papel higiénico (-10%) y lejía (-8%).



"Tras unas primeras compras más motivadas por el miedo como reacción al confinamiento, ahora los ciudadanos hemos asumido y desdramatizado este hecho y empezamos a gestionar nuestro consumo de forma más racional. El acopio no tiene sentido con el abastecimiento garantizado y los ciudadanos van a ir normalizando su consumo", ha destacado el consejero delegado y confudador de Gelt, Carlos Prieto.

