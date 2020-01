Luis Gallego será el nuevo consejero delegado de IAG tras la marcha de Willie Walsh

Actualizada 09/01/2020 a las 12:07

El actual consejero delegado de Iberia, el español Luis Gallego, sustituirá a Willie Walsh como consejero delegado de IAG, según ha anunciado este jueves el holding que engloba a Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level.



En concreto, Walsh cesará en su puesto de máximo ejecutivo del grupo el próximo 26 de marzo, dejando la compañía de forma definitiva el próximo 30 de junio.



La compañía ha precisado que el sucesor de Luis Gallego en Iberia será anunciado a su debido momento. Gallego inició su carrera profesional en la industria aérea en 1997, en Air Nostrum, y desde 2014 ha sido consejero delegado de Iberia.



En noviembre de 2019 Walsh ya anunció su intención de retirarse en los próximos dos años y dejar el holding que ha dirigido desde su fundación en 2011.



"He indicado que claramente me estoy acercando a la jubilación. La junta ha estado trabajando durante algún tiempo, como era de esperar, en la planificación de la sucesión", aseguró Walsh en ese momento.



El presidente de IAG, Antonio Vázquez, ha destacado que Walsh ha liderado la fusión y "exitosa" integración de British Airways e Iberia para formar IAG. "Bajo su liderazgo, IAG se ha convertido en uno de los grupos líderes de aerolíneas globales", ha añadido.



Vázquez ha resaltado además el "sólido equipo directivo" que ha formado Walsh y se ha mostrado "encantado" de que, dentro de dicho equipo, Luis Gallego haya sido elegido para sucederle en el cargo de consejero delegado.



"Ha sido un enorme placer trabajar con Willie Walsh durante estos últimos siete años y será un enorme honor para mí liderar esta compañía. Es un momento fascinante para IAG y estoy seguro de que podremos seguir construyendo sobre los sólidos cimientos que Willie nos deja", ha afirmado Gallego en un comunicado.



Por su parte, Willie Walsh ha subrayado que ha sido un "privilegio" haber participado en la creación y desarrollo de IAG.



"He tenido el placer de trabajar con muchas personas excepcionales en estos últimos 15 años tanto en British Airways como en IAG. Luis Gallego ha sido un miembro clave del equipo y ha demostrado un verdadero liderazgo en estos años y no tengo ninguna duda de que será un gran consejero delegado", ha añadido Walsh.

