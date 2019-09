Normalidad en la cuarta jornada de huelga de tripulantes de cabina de Ryanair

Actualizada 08/09/2019 a las 16:34

La cuarta jornada de huelga de los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair está transcurriendo sin interrupciones, según la aerolínea, algo que el sindicato convocante USO atribuye a unos "abusivos servicios mínimos".



La aerolínea de bajo coste irlandesa ha informado este domingo en un comunicado de que toda la primera ola de vuelos que parten o aterrizan en España partió "según lo programado, con un 93 % de salidas a tiempo" y de que "no se espera ninguna interrupción relacionada con la huelga".



Se trata de la cuarta jornada de huelga de las diez convocadas por los sindicatos USO y Sitcpla en protesta por los cierres de las bases en Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote y Gerona.

La aerolínea ha citado a más del 90 % de la plantilla de TCP en España tanto para operar los vuelos como para guardias en el aeropuerto, además de considerar como servicios mínimos el 99 % de las operaciones programadas.

USO ha denunciado en un comunicado que se les está impidiendo hacer huelga, vulnerando así un legítimo derecho, al establecer "unos servicios mínimos que permiten programar prácticamente el cien por cien de los vuelos y que se cite en imaginarias hasta 12 veces más personal" que el habitual.

Así lo ha denunciado esta mañana el secretario general de USO-Ryanair, Gustavo Silva, quien ha explicado que, ante los servicios mínimos establecidos, "nuestra única medida de protesta para que se note que estamos en huelga es plantarnos" y hacer "huelga de bar".

Así, en el 91 % de los vuelos de Canarias y en el 80 % de Girona no se ha pasado el bar, salvo para los pasajeros con necesidades especiales.

La portavoz de USO-Ryanair en el aeropuerto de Girona, Lidia Arasanz, ha señalado que en este aeropuerto ha habido un seguimiento del 80 %, "a pesar de que en algunos vuelos los compañeros han sido fuertemente hostigados para hacer servicio a bordo, que bajo ningún concepto podemos considerar que sea un servicio mínimo".

Además, USO ha anunciado que denunciará ante la Inspección de Trabajo una infracción cometida por la empresa al convocar a trabajadores con menos de 15 de días de preaviso para operar en día de huelga y estando de descanso.

En el comunicado, la aerolínea ha agradecido a "los pilotos y tripulantes de cabina españoles que no han apoyado esta huelga de Sitcpla y USO", sindicatos ante los que se muestra "abiertos a colaborar" y pide que "vuelvan a las conversaciones lo antes posible".

"El cierre de las bases invernales con pérdidas en las Islas Canarias debido al retraso de la entrega de las naves Boeing Max no se revocará, no importa cuántas huelgas fallidas y sin sentido se lleven a cabo", ha dejado claro Ryanair.

