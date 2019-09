Los tripulantes de Ryanair inician este domingo su cuarta jornada de huelga

Actualizada 07/09/2019 a las 11:21

Los tripulantes de cabina de Ryanair afrontan este domingo la cuarta de las diez jornadas de huelga que han convocado los sindicatos Sitcpla y USO en la aerolínea irlandesa en protesta por los cierres de las bases españolas de Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote y Gerona.



Para esta nueva jornada de huelga, que se suma a las que ya protagonizaron los tripulantes de cabina los pasados 1, 2 y 6 de septiembre, Ryanair ya ha avanzado su intención de no cancelar ningún vuelo en España dando así cumplimiento a toda la programación prevista.



Los pasados 1 y 2 de septiembre la aerolínea canceló 6 y 8 vuelos, respectivamente, mientras que el día 6 operó todos los que tenía programados con un índice de puntualidad del 97 %, según los datos de la aerolínea.



Ryanair ha señalado que esto es posible gracias a los "esfuerzos" de la gran mayoría de su tripulación de cabina española, que ha confirmado que trabajará según lo establecido y no apoyará "esta lamentable huelga injustificada de un pequeño número de trabajadores".



Asimismo, ha subrayado que sigue abierta a colaborar con ambos sindicatos, que han tachado de "abusivos" los servicios mínimos, a los que ha invitado a retomar las conversaciones lo antes posible, ya que el cierre de las bases invernales canarias no se va a revocar debido al retraso de la entrega de los aviones Boeing Max, que tienen prohibido volar temporalmente desde hace seis meses tras el accidente del vuelo de Ethiopian Airlines.



Además de la huelga de los tripulantes de cabina, el sindicato español de pilotos Sepla ha convocado cinco jornadas de paros en Ryanair (19, 20, 22, 27 y 29 de septiembre) ante al cierre de estas bases que, según sus previsiones, supondría el despido de más de 500 empleados de la aerolínea, entre ellos 150 pilotos.



También este domingo tendrá lugar una huelga del personal de tierra de Iberia convocada por UGT en el aeropuerto de Loiu, de Bilbao, que se extenderá al 9 de septiembre en horario de 24 horas.

