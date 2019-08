Las huelgas de Iberia y Renfe cancelan 222 trenes y 58 vuelos

Actualizada 30/08/2019 a las 19:40

Los 58 vuelos cancelados en la jornada este viernes por Iberia en Barajas y El Prat, a los que habrá que sumar los 44 anunciados por la compañía para mañana, y los 222 trenes suspendidos por Renfe son el resultado de las huelgas en ambas compañías durante este viernes.



Al margen de las cancelaciones por la huelga del personal de tierra de la aerolínea española en los aeropuertos de Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelona), la jornada se ha vivido sin incidencias destacables y con la típica guerra de cifras entre la compañía y UGT, el sindicato que la ha convocado, sobre el seguimiento del paro.



En el aeropuerto catalán no se han registrado más colas de lo habitual durante las primeras horas de un día que coincide con el retorno de las vacaciones de agosto, y los mostradores de las compañías aéreas han atendido al público al ritmo habitual, sin mayores aglomeraciones.



En este aeropuerto, a la huelga de UGT se suma el paro indefinido de los vigilantes de seguridad, pero en los controles la situación ha sido la habitual.



Esto se ha repetido en las instalaciones del Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde UGT ha criticado los servicios mínimos, entre el 70 % y el 85 %, y los ha calificado de "abusivos" y de ser la causa de que la situación en el aeropuerto haya sido la habitual en estas fechas.



En Barajas, según datos de Iberia a las 18.30 el seguimiento de la huelga se ha elevado al 16,49 % y la compañía ha gestionado 443 vuelos, de los que 233 han sido salidas y 210 llegadas.



También según datos de la compañía a esa hora en El Prat, la incidencia de la huelga entre los trabajadores sin carta de servicios mínimos era del 26,18 % y se habían atendido 349 vuelos, 176 salidas y 173 llegadas.



El presidente del comité de empresa de Iberia Barcelona, José Antonio Ramírez, ha cifrado el seguimiento del paro en El Prat en el 70 % y ha asegurado a los medios que la crisis entre la compañía y el comité de Iberia Airport Services pasa por "una ruptura" y por su "peor momento" y amenaza con más movilizaciones en septiembre si la compañía no da una solución "inmediata" a la precariedad de la plantilla.



Ramírez ha insistido en que no piden "subidas de sueldo", sino "medidas de productividad" porque "crecen los pasajeros" en el aeropuerto pero no la plantilla para atenderlos, y ha alertado de que los trabajadores están llegando al "límite".



La primera de las dos jornadas de paro del personal de tierra de Iberia en Madrid ha obligado a cancelar entre 120 y 130 vuelos solo este viernes en Barajas, según indica a Efe UGT, aunque Iberia rebaja el dato a 102 cancelaciones (las 58 de este viernes y las 44 de mañana) en los dos días de huelga y en los dos aeropuertos.



El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado su apoyo al personal de tierra de Iberia tanto en Madrid como en Barcelona y ha dicho a los pasajeros afectados que no deben poner el foco en los sindicatos sino en la compañía.



Álvarez ha pedido a los pasajeros que "no volarán ni hoy y ni mañana" que entiendan que los trabajadores "aprovechan los momentos en los que se puede visualizar su situación", y ha hecho un llamamiento al cambio ante la "precariedad, la temporalidad y la rotación sin necesidad" en plantillas que se mantienen de forma permanente.



Esta es la primera jornada de huelga del personal de tierra en el aeródromo madrileño y la tercera en el barcelonés (que ya realizó paros los días 24 y 25 de agosto), ambas convocadas por UGT, que reclama un nuevo plan de empleo "que termine con la perpetua eventualidad".



A los conflictos laborales que afectan a los aeropuertos hay que añadir los paros parciales de Renfe convocados por el sindicato CGT entre las 12.00 y las 16.00 horas y las 20.00 y las 24.00 horas, que obligarán a cancelar en toda España 222 trenes de viajeros de los 601 que tenían previsto circular.



El primero de estos paros parciales de la tercera jornada de huelga se ha desarrollado "sin incidencias" según Renfe, que ha cifrado el seguimiento en un 2,75 %, mientras que CGT habla de un 70-75 %, en ambos casos de todos los trabajadores que pueden hacerla al no ser convocados para realizar servicios mínimos.



Según el sindicato, la huelga ha obligado a cancelar este viernes 222 trenes de viajeros de los 601 que circularían, 166 trenes de media distancia y regionales y 56 de Alta velocidad y larga distancia.



Los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Fomento para esta jornada de huelga se han establecido en un 78 % para los trenes de alta velocidad larga distancia, un 65 % para los de media distancia, un 75 % para los trenes de cercanías que circulen en horas punta (y un 50 % en el resto de las horas) y un 25 % en los trenes de mercancías.



Esta el la penúltima de las cuatro jornadas de huelga convocadas por CGT (tras las realizadas el 14 y el 30 de agosto) y que terminarán el próximo domingo, 1 de septiembre en plena operación retorno de vacaciones.

