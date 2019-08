Telegram lanzará su criptomoneda 'Gram' antes del 31 de octubre

Actualizada 28/08/2019 a las 13:30

Telegram, la compañía responsable de la aplicación de mensajería homónima, ha informado a sus inversores de que lanzará su criptomoneda 'Gram' antes del 31 de octubre, según informa el diario 'The New York Times'.



El lanzamiento de la moneda digital de Telegram sería accesible para más de 200 millones de personas de los 300 millones de usuarios que tiene la aplicación de mensajería a nivel global.



La plataforma logró recaudar 1.700 millones de dólares de más de 200 inversores privados entre enero y marzo de 2018 para el desarrollo de la plataforma Telegram Open Network (TON) y el mantenimiento de su servicio de mensajería, según informó 'The Wall Street Journal'.



Esta plataforma basada en tecnología 'blockchain' será un sistema de pago digital enfocado a una nueva economía descentralizada, similar a la del Bitcoin, lo que permitirá transferir dinero a través de la aplicación y le facilitaría eludir regulaciones gubernamentales.

