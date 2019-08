La huelga en Renfe no logra alterar la cotidianidad del Puente de agosto

Actualizada 14/08/2019 a las 16:12

La huelga convocada en Renfe para este miércoles, día de mayor tránsito de viajeros del verano por el puente festivo de agosto, no ha provocado alteración alguna en las estaciones españolas y ha tenido un seguimiento escaso por los trabajadores en el primer turno de paros (de 12.00 a 16.00 horas).



Tanto Renfe como el sindicato convocante, la Confederación General del Trabajo (CGT), han coincidido en hacer un diagnóstico de absoluta normalidad en las estaciones, con inapreciables retrasos o perjuicios para los viajeros en la segunda de las cuatro jornadas de huelga convocadas por este sindicato para el verano.



El panorama en la estación de Atocha de Madrid, una de las que soporta mayor movimiento de pasajeros, ha sido de absoluta normalidad para la víspera de la festividad del 15 de agosto.



Atocha apenas ha sufrido aglomeraciones o alteraciones en el tránsito de viajeros ni filas de pasajeros indignados reclamando en las ventanillas por una cancelación o por un retraso.



Los servicios de atención al cliente de la estación han funcionado de forma regular, atendiendo a los usuarios que se acercaban, principalmente interesados en el estado de su tren.



La mayoría de viajeros han señalado, en declaraciones, que desconocían que hubiese convocada una jornada de huelga o que sus trenes estuviesen afectados por los paros.



"Venimos de Barcelona y hemos llegado bien, ahora vamos a coger otro tren y parece que están todos en tiempo y no hay problema para volver", ha apuntado uno de los viajeros que esperaban en la estación madrileña.



Otros pasajeros con trenes cancelados han sido reubicados en los inmediatamente posteriores.



"La solución que me han dado es el próximo tren, dentro de 45 minutos", ha declarado uno de los viajeros afectados.



La razón de tanta normalidad en los andenes la ha derivado el portavoz de CGT del sector ferroviario, José López, hacia los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Fomento.



Ha explicado que el seguimiento de la huelga ha sido muy reducido porque "todos" los maquinistas, interventores y supervisores se han visto obligados a cumplir sus funciones por la carta de servicios mínimos, al igual que el 92,85 % del resto de personal (atención al cliente, megafonía o taquillas).



"Son servicios mínimos salvajes que impiden ejercer el derecho a la huelga de los trabajadores", ha comentado el portavoz sindical.



Ha añadido que Renfe, para paliar la cancelación de trenes, ha preparado convoyes de doble composición que al menos duplican el número de plazas, con lo que "recogen" a los pasajeros con trayectos cancelados.



La operadora y el sindicato ha cifrado el seguimiento del primero de los dos paros parciales previstos este miércoles en un 2,20 % de los trabajadores.



Según CGT, solo el 7,15 % de los trabajadores podía secundar la huelga como consecuencia de los servicios mínimos.



La huelga ha obligado a cancelar 277 trenes de viajeros de los 601 previstos a lo largo del día, sumados los servicios de Regional y Media Distancia (221 trenes cancelados, 55 de ellos en Cataluña), AVE y Larga Distancia (56 trenes).



CGT ha opinado que no se esperan alteraciones en cuanto a las cifras de seguimiento de la huelga en el segundo turno, entre las 20:00 horas y la medianoche.



Los trabajadores reclaman, entre otras cuestiones, un aumento de las tasas de reposición en la plantilla de la operadora.



Prevén, asimismo, nuevas jornadas de paros parciales para el 30 de agosto y el 1 de septiembre, coincidiendo con las distintas operaciones de salida y regreso de las vacaciones.

