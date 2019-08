La cosecha del Rioja de 2019 apunta a ser muy buena en calidad

Actualizada 03/08/2019 a las 15:41

El viñedo de Rioja presenta actualmente un estado sanitario "excepcional", con lo que la cosecha de 2019 "trae muy buenos indicios" en calidad y cantidad, con una producción "mucho más moderada" que la anterior, que alcanzó los 485,85 millones de kilos.



Así lo ha adelantado el director del Órgano de Control del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, Pablo Franco, de acuerdo con los parámetros que actualmente ofrece el viñedo en toda la Denominación, que comparten La Rioja, País Vasco y Navarra.



Las 65.001 hectáreas productivas que actualmente tiene Rioja, en general, presentan unos factores de calidad "muy importantes" respecto a la pasada cosecha, ha precisado.



"Nos llama mucho la atención -ha añadido- que se observa una vegetación muy equilibrada y muy contenida en el viñedo, no tan exhuberante como la de campaña de 2018, lo que conduce a una producción mucho más regular y moderada".



Además, esta campaña añade un factor especial vinculado a la calidad de la uva, que se traduce en que el grano está mucho más suelto, no tan apretado, lo que favorece una mayor ventilación de los racimos, ha informado Franco.



Estos factores, unidos, "dan indicios de una buena cosecha", con una calidad "excepcional", aunque el mes de agosto es determinante y la maduración todavía no ha comenzado.



También ha indicado que, a pesar de que, hay quejas de viticultores de sequía del verano y el invierno, "ha llovido en momentos claves y precisos para el viñedo".



Ello ha permitido "un muy buen desarrollo de la viña y, además, evitar enfermedades en la planta, como ocurrió el pasado año, con mildiu, por las intensas lluvias".



En este contexto, la sensación es de "satisfacción", aunque con la cautela, ha incidido, porque la DOCa Rioja es una zona "complicada" porque es proclive a muchas tormentas en agosto.



Ha informado de que el viñedo en el conjunto de la Denominación ha llegado a agosto en condiciones normales que, si se mantienen como hasta ahora y no hay tormentas que dañen la viña, se augura una muy buena campaña.



También ha explicado que la cosecha no viene adelantada y la previsión de inicio de recogida es similar al pasado año, cuando hacia el 24-26 de agosto comenzó a recogerse de la blanca en Rioja Baja para, posteriormente, extenderse a la tinta, según el estado de maduración de los viñedos.



El Consejo Regulador iniciará a finales de agosto sus controles semanales de maduración de la uva, lo que, según Franco, constituye "un importante servicio que permite a los viticultores determinar la fecha idónea de vendimia en cada localidad y optimizar así la calidad del fruto y de los vinos elaborados".



Los rendimientos autorizados para esta campaña por el Consejo Regulador son diferentes atendiendo al color de la uva y el pasado año la producción total amparada fueron 468,59 millones de kilos..



Este año, el rendimiento de campaña para las uvas tintas será del 110 %, hasta 7.150 kilos por hectárea y el máximo amparable será hasta de 6.565 kilos por hectárea, equivalente al 101 % del establecido, según las normas de campaña aprobadas por el Consejo Regulador.



Sobre los 585 kilos restantes, el 9 %, el viticultor, de común acuerdo con la bodega en la que se entreguen, podrá constituir un stock cualitativo.



En el caso de las uvas blancas, el rendimiento de campaña será del 106 %, hasta 9.540 kilos; el rendimiento máximo amparable será hasta de 9.090 kilos por hectárea, equivalente al 101 % del establecido.



Los 450 kilos restantes, el 5 %, serán admitidos como provenientes de desviaciones por causas climatológicas y la transformación que resulte será vino no amparado.

