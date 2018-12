El Gobierno allana la jubilación obligatoria y deroga el complemento salarial joven

Actualizada 28/12/2018 a las 17:33

El Gobierno ha aprobado este viernes una modificación del Estatuto de los Trabajadores que habilita a los convenios colectivos para establecer cláusulas que posibiliten la extinción el contrato de trabajo de quienes lleguen a la edad de jubilación siempre que tengan derecho al cien por cien de la pensión.



Este cambio se incluye en el decreto ley de medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo que ha aprobado el Consejo de Ministros, que también prevé la derogación del complemento salarial de 430 euros para jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil con contrato para la formación y el aprendizaje.



Esta fue una de las medidas pactada por el anterior Ejecutivo del PP con Ciudadanos a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2018, cuya eliminación se justifica en su "escasa eficacia" y en las distorsiones que puede crear respecto a otros trabajadores, según un comunicado del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.



Asimismo se ha derogado el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, vigente desde la reforma laboral de 2012, utilizado por autónomos y pymes con menos de 50 trabajadores, bonificado fiscalmente y con un periodo de prueba de un año durante el que no se paga indemnización por despido.



Junto con este contrato se ha suprimido la posibilidad de celebrar contratos de formación y aprendizaje con personas de entre 25 y 30 años, así como los incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, a los contratos en prácticas, a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven y a la contratación de jóvenes por parte de microempresas y autónomos.



Trabajo explica que se trata de los contratos e incentivos vinculados a una tasa de paro superior al 15 % y sobre los que ha manifestado su posición crítica por razones de seguridad jurídica e ineficacia.



Otra medida urgente aprobada este viernes es la que establece la vigencia indefinida del subsidio extraordinario por desempleo, con lo que se elimina el carácter temporal de una medida establecida en el marco del diálogo social. Se acordó que el subsidio se renovará semestralmente hasta que la tasa de paro bajara del 15 %, con lo que estaba condenado a desparecer el próximo 4 de enero.



El ministerio dice que para no dejar desamparados a los potenciales beneficiarios, que son personas que han agotado la prestación contributiva por desempleo, se ha decidido prorrogarlo indefinidamente y desvincularlo de la tasa de paro. De esta forma seguirá vigente hasta que se implemente un nuevo marco de protección por desempleo que reduzca la complejidad y dispersión de los subsidios vigentes, añade Trabajo.



El decreto ley aprobado también reduce de 35 a 20 el número mínimo de jornadas requeridas para acceder al subsidio por desempleo o renta agraria en el régimen de trabajadores temporeros, después de las lluvias torrenciales del mes de octubre en Sevilla, Cádiz y Málaga.

Respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el decreto establece que la subida del 22,3 % para 2019 no afecte a conceptos no salariales "para evitar distorsiones indirectas indeseables". Así, las normas locales y autonómicas y los pactos privados referenciados al SMI no se verán afectados directamente por la subida aprobada para el próximo año.

Selección DN+