Actualizada 24/10/2018 a las 11:08

Acabar en una lista de morosos como Asnef es más fácil de lo que parece. Pueden existir múltiples motivos para que una empresa decida incluirnos en este registro: desde un simple recibo de móvil impagado, a una letra de la hipoteca que no se ha abonado cuando se estableció.

Por este motivo, empresas como ¡QuéBueno! permiten que personas incluidas en la lista de morosos Asnef puedan acceder a dinero rápido. Para esta entidad de créditos online, el figurar en esta lista no siempre es una causa suficiente para excluirlos de la concesión de un crédito. Consideran que encontrarse en una lista de morosos no es un motivo determinante para rechazar de inmediato la solicitud. Además, su plataforma para solicitar dinero rápido a través de Internet nos permitirá saber si nos conceden un crédito o no en cuestión de minutos.

RECOMENDACIONES A LA HORA DE SOLICITAR UN CRÉDITO RÁPIDO

Puede resultar sospechoso que una empresa decida prestarnos dinero estando en una lista de morosos. La primera pregunta que nos viene a la cabeza es, ¿será una estafa?, ¿estaré amparado por la ley?

La organización de consumidores FACUA señala que, aunque los créditos rápidos no cuentan con definición legal alguna ni tratamiento o regulación específico aplicable, están sometidos a la regulación contenida en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo. Esta normativa protege a los consumidores en la contratación de créditos cuyo importe sea superior a 199 euros e igual o inferior a 75.000 euros.

Si el importe total del crédito no alcanza los 200 euros, estaremos amparados por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, esto es, la regulación general en materia de consumo.

Así mismo, desde FACUA recuerdan que el consumidor está amparado por la Ley de la Usura, de 23 de julio de 1908. Esta ley protege al consumidor frente a situaciones de contratación que puedan suponer una lesión grave de intereses o un perjuicio económico injustificado. De este modo, para que unos intereses sean declarados como usureros estos tienen que ser notablemente superiores al normal del dinero, así como manifiestamente desproporcionados con las circunstancias del caso.

En este año 2018 el interés legal del dinero se ha mantenido en el 3%. Este indicador se utiliza en los procedimientos de liquidación de deuda entre particulares y se establece en los Presupuestos Generales del Estado. Se sigue así manteniendo por tercer año consecutivo el nivel más bajo de los últimos 30 años.

Como señalamos, existen empresas que nos conceden un crédito aunque formemos parte de un registro de morosos. Según FACUA, la empresa prestamista es la encargada de establecer los criterios para la evaluación de solvencia económica. De este modo, la empresa tiene la obligación de informarnos de los resultados y los motivos en caso de que nos denieguen el crédito si esa respuesta negativa se produce debido a la consulta de ficheros de solvencia patrimonial y crédito.

Así mismo, según el artículo 14 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo, las entidades de crédito tendrán en cuenta las normas específicas sobre gestión de riesgos para la evaluación de la solvencia del consumidor. Según este artículo, las empresas que nos ofrecen dinero rápido no podrán prestar capital a quienes consideren que no podrán devolver el dinero y sus intereses correspondientes, estén o no en una lista de morosos como Asnef.

Además de la legislación vigente, un buen número de entidades de crédito están asociados o adheridos a la Asociación Española de Micropréstamos. Desde esta entidad, de la que forma parte ¡QuéBueno!, recuerdan que siguen un Código de Buenas Prácticas para la Concesión de Micropréstamos. En este documento, las entidades asociadas se comprometen a no focalizar sus acciones comerciales hacia los clientes especialmente vulnerables, como las personas que pueden estar incluidas en alguna lista de morosos.

Además, las propias entidades de crédito recuerdan que los microcréditos deben ser utilizados para solventar la falta de liquidez puntual. En su Código de Buenas Prácticas recogen que deben recordar al cliente el carácter de micropréstamo a corto plazo y “sugerirle la contratación de un préstamo a largo plazo si resulta evidente que se están utilizando micropréstamos para necesidades de financiación recurrentes o constantes.”

Con respecto a los clientes con dificultades económicas, como podrían ser los incluidos en Asnef, desde AEMIP recomiendan a sus asociados considerar los casos de dificultades económicas “de forma comprensiva y positiva”. De este modo, si tenemos dificultades a la hora de pagar el crédito rápido, la entidad con la que lo contratamos debería remitirnos a la Asociación Española de Micropréstamos o a otras organizaciones de asesoramiento para ayudarnos gratuitamente.

Desde el propio Banco de España señalan que los créditos rápidos son útiles en determinadas ocasiones. Recomiendan su uso, pero no su abuso, haciendo referencia a los altos tipos de interés que caracterizan estos productos. Como en cualquier operación financiera, existen riesgos y peligros. Evitarlos dependerá de leer todas las condiciones y comprobar que la entidad financiera por la que optemos sea de confianza.

