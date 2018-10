Juncker y Tusk apuntan a un acuerdo con Reino Unido sobre el Brexit a finales de año

Actualizada 06/10/2018 a las 16:31

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarado este sábado que "no existe la opción de que Reino Unido" abandone la Unión Europea sin un acuerdo previo, descartando una opción de Brexit duro que podría amenazar la estabilidad de los dos; con vistas a un apretón de manos que podría ocurrir a finales de año.



En una entrevista a los diarios austriacos 'Der Standard and Kurier' y 'Der Falter', Juncker ha asegurado que las conversaciones con Reino Unido se han vuelto más cálidas en los últimos días, y que ahora se divisa un objetivo común, aunque todavía no se ha alcanzado la meta.

"Todavía no hemos llegado pero nuestra voluntad de alcanzar un entendimiento con el Gobierno británico permanece incólume", ha manifestado.



Juncker ha querido insistir, de todos modos, en que el Brexit duro no es una opción. "Tenemos que apartarnos de la idea de un escenario sin acuerdo. Ni es bueno para Reino Unido, ni para el resto de la Unión Europea", ha considerado. "Pero presumo que somos capaces de alcanzar un acuerdo que cumpla las condiciones", ha añadido.



Sobre los plazos, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, cree que el acuerdo podría quedar cerrado a finales de año como muy tarde, en concordancia con las estimaciones de las fuentes diplomáticas de la agencia Reuters.



"Vamos a intentarlo este mes, y creo que hay opciones de contar con un acuerdo a finales de año", ha manifestado Tusk desde Cracovia (Polonia).



Ahora bien, quedan varias cuestiones por resolver. La primera, el futuro de la frontera irlandesa y el mecanismo de emergencia que regulará el paso de bienes y servicios; un aspecto extremadamente delicado para Reino Unido dado que el régimen actual está marcado por los acuerdos del Viernes Santo que pusieron fin al conflicto con el Ejército Republicano Irlandés (IRA).



La segunda es el espíritu del posible acuerdo, que debe simultanear tanto las condiciones de salida de Londres como la futura relación con Bruselas. Juncker ha declarado que ambos aspectos son "absolutamente indisociables", y se tratarán en las dos próximas cumbres de octubre y noviembre, los días 17 y 18 de cada mes.

