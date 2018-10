Aseguran que el trabajo "invisible" en cuidados supone el 55% del PIB español

Actualizada 06/10/2018 a las 13:52

El grupo de trabajo de Igualdad de Género de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), reunido en Cartagena desde el pasado jueves, ha concluido que la "invisibilidad" del trabajo no remunerado, especialmente en los cuidados, supone el 55% del PIB de España.



Es una de las conclusiones del grupo que conforman los presidentes de seis parlamentos autonómicos españoles, y que han estado asesorados por cuatro expertas en igualdad y brecha de género del país.



La presidenta de la Asamblea Regional de Murcia y coordinadora del grupo, Rosa Peñalver, ha tildado de "disparate" que este trabajo "invisible", del que las mujeres suponen el 75 % del total, "no tenga valor monetario ni se traduzca en precio", además de no recoger "el impacto negativo" que tiene sobre la mujer en su salud y economía.



Estas cuidadoras, ha añadido, no pueden acceder al mercado laboral o lo abandonan y tienen un riesgo de exclusión mayor al jubilarse porque no han cotizado el tiempo suficiente.



Por ello, el grupo de trabajo de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa ha concluido que este "problema social" debe abordarse entre todos. "A cuidar se aprende cuidando, niños y niñas, desde la más tierna infancia", ha apuntado Peñalver.



En cuanto a la brecha salarial, indica que ésta "no desaparece" con el tiempo, sino que se consolida e incrementa, por lo que la CALRE propone transparencia en los sueldos, currículos ciegos, permisos de paternidad y maternidad iguales, sucesivos e intransferibles, un buzón de denuncias anónimas en las empresas, y planes de igualdad que se cumplan.

Selección DN+