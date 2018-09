Admitida a trámite la enmienda del PSOE para sortear el veto del Senado

Actualizada 20/09/2018 a las 15:10

La Mesa y Portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso ha admitido este jueves a trámite la enmienda presentada por el PSOE a la Ley del Poder Judicial que busca sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit.

La decisión se ha adoptado tras un debate a puerta cerrada entre los miembros de la Mesa que preside la socialista Isabel Rodríguez. El órgano de gobierno de la comisión está compuesto por dos diputados del PSOE, uno de ERC y dos del PP.

SEGUNDA VUELTA EN LA MESA DE ANA PASTOR

Al final, socialistas e independentistas han sumado fuerzas y han tramitado la polémica enmienda cuya admisión a trámite rechazaban el PP y Ciudadanos. Ambos van a recurrir esta decisión ante la Mesa del Congreso, donde, ahí sí, 'populares' y 'naranjas' suman mayoría.

El PSOE y ERC también han rechazado la petición del PP de que la Mesa de la comisión solicitara un informe a los letrados de la Cámara antes de admitir la enmienda. Según socialistas e independentistas ese informe no es pertinente porque la Mesa de la Comisión tiene plenas facultades para decidir sobre la admisión de enmiendas.

Por su parte, los 'populares' mantienen que no debe aceptarse la enmienda que pretende reformar la Ley de Estabilidad porque se plantea a una norma que nada tiene que ver con la que se quiere cambiar. Y menos aún, aducen, cuando la Cámara acaba de tomar en consideración una proposición de ley específica para acometer ese cambio en la Ley de Estabilidad.

Así las cosas, la enmienda del PSOE arranca su tramitación parlamentaria, junto al resto de propuestas registradas por los grupos para mejorar la proposición de ley que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los miembros de la judicatura reciban formación en materia de violencia machista.

El siguiente paso en su tramitación será reunir a la ponencia que se designe al efecto para debatir la proposición de ley. De momento, según han explicado fuentes parlamentarias, los grupos tienen de plazo hasta este viernes a las ocho de la tarde para comunicar a qué diputados van a encargar esta tarea y la ponencia podría convocarse ya para la semana que viene.

NORMALIDAD, DICE LA PRESIDENTA

Tras la reunión de la mesa, la presidenta de la Comisión de Justicia, Isabel Rodríguez, ha comparecido para defender que este órgano ha actuado con total "normalidad" y de acuerdo al Reglamento al admitir las enmiendas registradas por los grupos "en tiempo y forma", incluida la que cuestionan 'populares' y 'naranjas', cuyos argumentos ha rebatido.

Desde su punto de vista, el PP y Ciudadanos están actuando con una "ausencia absoluta de respeto al Parlamento" por dos motivos. Por un lado, porque pretenden que la Mesa del Congreso intervenga en un trámite que en el que "no tiene nada que decir" porque es la Mesa de la Comisión de Justicia la que tiene competencia para admitir o no las enmiendas.

Además, cree que el órgano que preside Ana Pastor no puede corregir la decisión que adopte una mesa de comisión en el ejercicio de su facultades. "Las mesas son soberanas en su toma de decisiones. Yo voy a velar por que se respete a la Comisión de Justicia. No vamos a estar sometidos al atropello de PP y Ciudadanos", ha asegurado, antes de pedir al a Mesa del Congreso que actúe "con prudencia" y respetando el Reglamento.

Asimismo ha acusado a estos dos grupos de pretender "hurtar" a los grupos parlamentarios y los diputados de la comisión el debate de la enmienda del PSOE sobre la que, además, hay un amplio acuerdo, sólo porque quieren bloquear la reforma de la Ley de Estabilidad.

"No van a encontrar recoveco parlamentario para hacerlo. No es legítimo", ha avisado Rodríguez antes de hacer hincapié en que la enmienda estaba bien motivada por el PSOE y en que la Mesa de la comisión no puede "valorar políticamente si le gusta o no" porque de eso deben encargarse los grupos parlamentarios.

Rodríguez ha aprovechado su comparecencia para replicar a la portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, quien le ha acusado de no haber dejado hablar a los letrados de la comisión antes de que la Mesa decidiera sobre la admisión a trámite de la enmienda.

La presidenta de la comisión ha recriminado al PP su empeño en "poner la carga sobre los servicios jurídicos" del Congreso y ha defendido que los diputados están "para tomar decisiones" y sólo consultan a los letrados cuando tienen dudas técnicas, lo que no ha ocurrido en este caso.

