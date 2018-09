¿Cómo afecta a la factura de la luz el fin de las bombillas halógenas?

Actualizada 01/09/2018 a las 10:32

La normativa europea que prohíbe la fabricación de bombillas halógenas, que serán sustituidas por lámparas de LED y que entra en vigor hoy, generará un ahorro energético, pero no supondrá un ahorro notorio en la factura de la luz.



El codirector del comparador de tarifas de energía Selectra, Gonzalo Lahera, ha apuntado que "en lo que se refiere a la factura de la luz, el ahorro no será tan notorio como podría pensarse".



"La iluminación supone el 16% del consumo eléctrico del hogar", por lo que el ahorro se dará dentro de este apartado y no afectará a otros aspectos como el uso de electrodomésticos, ha apuntado Lahera citando datos de Red Eléctrica de España (REE).



En el caso de que una vivienda pase de tener todo bombillas halógenas de entre 410 y 470 lúmenes a utilizar de manera exclusiva lámparas de LED de este mismo tipo, el ahorro en la factura de la luz sería de 2,81 euros al mes, incluidos el impuesto eléctrico y el IVA.



Selectra ha mostrado este supuesto que analiza el cambio que se produciría en una vivienda que cuenta con ocho bombillas, encendidas durante cinco horas al día y con coeficiente de simultaneidad del 50%.



Sin embargo, al sustituir las bombillas tradicionales por las LED se logrará ahorrar 40.000 millones de kilovatios hora para 2020, ya que "estas bombillas son más eficientes y duran más", según Lahera, que ha calificado esta cifra como "un paso importante y muy positivo".



El reglamento promulgado por el Parlamento Europeo impide comercializar bombillas halógenas en Europa a partir del 1 de septiembre, pero permite vender aquellas unidades que los establecimientos tengan como excedente.



Bruselas lleva a cabo una lucha en favor de la eficiencia energética desde que comenzó la supresión de las lámparas incandescentes en 2009, para después apagar los focos halógenos en 2016.



Ahora es el turno de las bombillas halógenas, aunque Lahera ha destacado que "el cambio final se dará cuando todas estas desaparezcan".



El codirector de Selectra ha explicado que "las halógenas son considerablemente menos eficientes, debido a que parte de la energía que producen se convierte en calor, mientras que en las LED casi toda la energía se dirige a la producción de luz".



Por otro lado, las lámparas halógenas contienen mercurio, un elemento químico altamente contaminante para el medio ambiente, por lo que "hay que tener cuidado a la hora de reciclarlas", ha destacado.



Desde el punto de vista empresarial, la directora técnica de la Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Madrid (APIEM), Lola Salas, ha aplaudido la medida porque "apuesta por el consumo eficiente de la energía y el respeto del medio ambiente".



El proceso de fabricación de un LED es más sencillo y "en los últimos años su precio de venta se ha ido abaratando considerablemente", aunque la materia prima es más cara que una halógena, ha apuntado.



El LED permite ahorros de entre un 50 y 60%, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM), a los que ha hecho referencia Salas.



Si las instalaciones eléctricas cuentan con "marcas de calidad y reconocido prestigio y sistemas inteligentes de alumbrado", el ahorro puede llegar hasta el 80 o 90% con respecto a la iluminación tradicional, ha añadido.



Además del ahorro energético, el LED "emite menos calor que una halógena, proporciona una luz más uniforme y admite la posibilidad de regular el nivel lumínico para adaptar a diferentes usos", ha concluido Salas.

