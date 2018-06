Podemos plantea al Gobierno relajar el déficit hasta 1 punto de cara a 2020

Podemos ha planteado al Gobierno negociar una relajación de la senda de los objetivos de déficit de entre 8 décimas y 1 punto porcentual hasta 2020 con el fin de destinar mayor gasto a la revalorización de las pensiones según el IPC, a la dependencia o al inicio de una renta mínima garantizada. El Plan de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera enviado a Bruselas contempla que este año el déficit público del conjunto de las administraciones públicas se sitúe en el 2,2 % del PIB, que en 2019 baje al 1,3 % y que en 2020 sea del 0,5 %.



Los grupos parlamentarios de Unidos Podemos y del PSOE han iniciado conversaciones en el Congreso para abordar esta senda de consolidación fiscal así como nuevas medidas que incrementen los ingresos públicos, aunque no ha habido números encima de la mesa. En este sentido el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha reiterado a EFE que el Gobierno debería considerar una relajación de las metas de déficit de hasta 1 punto porcentual entre este año y el 2020 una vez que España salga este año del procedimiento de déficit excesivo, al reducir el déficit por debajo del 3 %.



El Ejecutivo, sin embargo, reitera que mantendrá los compromisos de Estabilidad Presupuestaria con la UE, aunque la Comisión Europea ya ha alertado de que España no logrará la meta de déficit pactada este año, al igual que también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha dicho que es "improbable" el cumplimiento de ese objetivo. Nacho Álvarez incide en que la reducción de los gastos públicos no debe ser tan "drástica" e insiste en que el déficit no debería ser considerado como un "fetiche". "Sería tan absurdo no hacer nada que algo deberán hacer", señala el responsable económico de la formación morada, que se muestra optimista ante el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y afirma que Podemos "no plantea líneas rojas" aunque "sí exigencias".

DESVINCULAR EL TECHO DE GASTO



Otra de ellas es la de acometer una reforma fiscal parcial que permita aumentar los ingresos a través, fundamentalmente, de un cambio en el Impuesto sobre Sociedades.Valora que el PSOE, en su propuesta económica frente a los Presupuestos de 2018 previa a su llegada al Gobierno, planteara el alza del tipo mínimo de Sociedades al 15 % para las grandes corporaciones y afirma que "la harían suya encantados". El Gobierno debería presentar en julio el Acuerdo sobre los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública para 2019-2021, que irían vinculados a un nuevo techo de gasto para 2019, y que tendría que ser ratificado en el Congreso y en el Senado. Sin embargo, fuentes de Podemos consideran que el Ejecutivo debería desvincular el límite de gasto no financiero de 2019 (techo de gasto) del Acuerdo de los objetivos de déficit y deuda, ya que la mayoría del PP en el Senado previsiblemente lo rechazará de plano. Y es que aunque la Ley General de Estabilidad Presupuestaria obliga a presentar el techo de gasto como paso previo a la tramitación de los Presupuestos, no impide ni prohíbe que la tramitación de un proyecto de ley presupuestario siga adelante aunque el techo de gasto haya sido rechazado en una de las dos cámaras del Parlamento.



"La ley no tiene en cuenta la singularidad de que el Congreso cuente con una mayoría y el Senado con otra diferente", ironizan estas fuentes que también señalan que desvincular el techo de gasto de los objetivos de déficit "sería una salida política, pero habría que ver si tiene salida jurídica". De hecho, otras fuentes parlamentarias han comentado a EFE que tanto letrados como técnicos de Hacienda analizan esta situación y miden "con tiralíneas los márgenes" de actuación. Desligar en el Parlamento el debate del techo de gasto del acuerdo de objetivos de déficit y deuda pública resulta complicado cuando lo que pueden o no gastar las administraciones públicas está íntimamente relacionado con el límite de gasto no financiero.

