El IPC de Navarra sube el 1,2% en mayo y se sitúa en el 2,1% interanual

El IPC ha subido en mayo el 1,2 por ciento, lo que la situado la tasa interanual en el 2,1 por ciento después, igual que la media nacional, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.



Este aumento mensual de pecios de abril a mayo es el segundo mayor del conjunto de las comunidades autónomas, por detrás de Asturias (1,3%) y al mismo nivel que Castilla La Mancha.



El Instituto añade que en lo que va de año el IPC ha aumentado en la Comunidad foral un punto.



Por sectores, en mayo la mayor subida de precios correspondió a vestidos y calzado (4,4%), vivienda (2,1%), transporte (1,7%), hoteles, cafés y restaurantes (1,1%), y alimentos y bebidas no alcohólicas y menaje (1%).



El IPC de bebidas alcohólicas y tabaco y medicina sube el 0,4%, otros el 0,1%, comunicaciones y enseñanza no registran variación, y bajan los precios de ocio y cultura un 0,2%.



En tasa interanual transporte (4,7%), vivienda (3,5%), hoteles, cafés y restaurantes (2,7%), bebidas alcohólicas y tabaco y comunicaciones (1,8%) son los sectores con mayor inflación, seguidos de medicina (1,6%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%), otros (1,4%),, vestido y calzado (1%), menaje (0,7%), enseñanza (0,5%) y ocio y cultura (0,3%).



En lo que va de año el mayor aumento del IPC ha correspondido a transporte (3%) y comunicaciones (2,8%), seguido de hoteles, cafés y restaurantes (1,9%), bebidas alcohólicas y tabaco (1,6%), medicina (1,2%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1%), vivienda y menaje (0,8%) y otros (0,5%), mientas que no ha variado en enseñanza.

UN 0,9% EN EL CONJUNTO DEL PAÍS

En el conjunto del país, el Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 0,9% en mayo en relación al mes anterior, y elevó un punto su tasa interanual, hasta el 2,1%, una décima más de lo avanzado a finales del mes pasado y su nivel más alto desde abril de 2017, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Estadística señala que en el repunte de la tasa interanual del IPC de mayo ha influido principalmente el encarecimiento de las gasolinas, del transporte aéreo de pasajeros, de la electricidad, del gasóleo para calefacción, de las frutas y de los servicios de alojamiento, entre otros.



La tasa interanual de abril es la vigésima primera tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 2,1% superiores a los de hace un año.



Tras haber registrado en enero una tasa interanual del 0,6%, la más baja en 16 meses, el IPC interanual volvió en febrero a superar el 1%, tendencia que se mantuvo en marzo y abril. Ahora, en mayo, ya se ha superado la barrera del 2,1%, a la que no se llegaba desde abril de 2017 (2,6%).



La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, subió tres décimas en mayo, hasta el 1,1%, con lo que se sitúa un punto por debajo del IPC general.



En el quinto mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 2,1%, un punto por encima de la tasa de abril.

